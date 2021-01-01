В Україні знову більшає добова кількість заражених коронавірусом

11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 29 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 29 квітня.Також за минулу добу:госпіталізували – 3 096 осіб;летальних випадків – 387;одужало – 18 442 особи;здійснили тестувань за добу – 93 463 (зокрема методом ПЛР – 41 499, методом ІФА – 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 395).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 059 465 осіб;одужало – 1 635 333 особи;летальних випадків – 43 778;провели ПЛР-тестувань – 9 377 391.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.Зауважимо, що добу перед тим зафіксували 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, до того ж добовий показник становив понад 7 тисяч.Вакцинація в Україні70 469 людей щепили проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 року в Україні.629 184 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Щеплення проводилось 267 мобільними бригадами з імунізації та 1 693 пунктами щеплення.Станом на 28 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 501 690 людей.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 940 випадків/ 7 736 щеплень;Вінницька область – 276 випадків/ 4 015 щеплень;Волинська область – 345 випадків/ 1 467 щеплень;Дніпропетровська область – 1 021 випадок/ 5 791 щеплення;Донецька область – 809 випадків/ 1 721 щеплення;Житомирська область – 385 випадків/ 2 273 щеплення;Закарпатська – 141 випадок/ 1 080 щеплень;Запорізька область – 546 випадків/ 1 049 щеплень;Івано-Франківська область – 184 випадки/ 916 щеплень;Київська область – 341 випадок/ 5 685 щеплень;Кіровоградська область – 174 випадки/ 1 466 щеплень;Луганська область – 271 випадок/ 539 щеплень;Львівська область – 667 випадків/ 3 889 щеплень;Миколаївська область – 311 випадків/ 2 281 щеплення;Одеська область – 518 випадків/ 2 683 щеплення;Полтавська область – 666 випадків/ 5 640 щеплень;Рівненська область – 386 випадків/ 1 713 щеплень;Сумська область – 429 випадків/ 2 435 щеплень;Тернопільська область – 312 випадків/ 1 755 щеплень;Харківська область – 1 203 випадки/ 6 234 щеплення;Херсонська область – 277 випадків/ 2 930 щеплень;Хмельницька область – 461 випадок/ 1 128 щеплень;Черкаська область – 444 випадки/ 3 141 щеплення;Чернівецька область – 131 випадок/ 909 щеплень;Чернігівська область – 389 випадків/ 1 993 щеплення.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.