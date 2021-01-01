В Україні знову більшає добова кількість заражених коронавірусом
Сьогодні, 08:50
11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 29 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 29 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 096 осіб;
летальних випадків – 387;
одужало – 18 442 особи;
здійснили тестувань за добу – 93 463 (зокрема методом ПЛР – 41 499, методом ІФА – 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 395).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 059 465 осіб;
одужало – 1 635 333 особи;
летальних випадків – 43 778;
провели ПЛР-тестувань – 9 377 391.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.
Зауважимо, що добу перед тим зафіксували 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, до того ж добовий показник становив понад 7 тисяч.
Вакцинація в Україні
70 469 людей щепили проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 року в Україні.
629 184 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 267 мобільними бригадами з імунізації та 1 693 пунктами щеплення.
Станом на 28 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 501 690 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 940 випадків/ 7 736 щеплень;
Вінницька область – 276 випадків/ 4 015 щеплень;
Волинська область – 345 випадків/ 1 467 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 021 випадок/ 5 791 щеплення;
Донецька область – 809 випадків/ 1 721 щеплення;
Житомирська область – 385 випадків/ 2 273 щеплення;
Закарпатська – 141 випадок/ 1 080 щеплень;
Запорізька область – 546 випадків/ 1 049 щеплень;
Івано-Франківська область – 184 випадки/ 916 щеплень;
Київська область – 341 випадок/ 5 685 щеплень;
Кіровоградська область – 174 випадки/ 1 466 щеплень;
Луганська область – 271 випадок/ 539 щеплень;
Львівська область – 667 випадків/ 3 889 щеплень;
Миколаївська область – 311 випадків/ 2 281 щеплення;
Одеська область – 518 випадків/ 2 683 щеплення;
Полтавська область – 666 випадків/ 5 640 щеплень;
Рівненська область – 386 випадків/ 1 713 щеплень;
Сумська область – 429 випадків/ 2 435 щеплень;
Тернопільська область – 312 випадків/ 1 755 щеплень;
Харківська область – 1 203 випадки/ 6 234 щеплення;
Херсонська область – 277 випадків/ 2 930 щеплень;
Хмельницька область – 461 випадок/ 1 128 щеплень;
Черкаська область – 444 випадки/ 3 141 щеплення;
Чернівецька область – 131 випадок/ 909 щеплень;
Чернігівська область – 389 випадків/ 1 993 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок четверга, 29 квітня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 096 осіб;
летальних випадків – 387;
одужало – 18 442 особи;
здійснили тестувань за добу – 93 463 (зокрема методом ПЛР – 41 499, методом ІФА – 16 569, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 35 395).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 059 465 осіб;
одужало – 1 635 333 особи;
летальних випадків – 43 778;
провели ПЛР-тестувань – 9 377 391.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1203), Дніпропетровській (1 021), м Київ (940), Донецькій (809) та Львівській (667) областях.
Зауважимо, що добу перед тим зафіксували 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, до того ж добовий показник становив понад 7 тисяч.
Вакцинація в Україні
70 469 людей щепили проти COVID-19 за добу 28 квітня 2021 року в Україні.
629 184 людини щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 629 182 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 267 мобільними бригадами з імунізації та 1 693 пунктами щеплення.
Станом на 28 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 501 690 людей.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 940 випадків/ 7 736 щеплень;
Вінницька область – 276 випадків/ 4 015 щеплень;
Волинська область – 345 випадків/ 1 467 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 021 випадок/ 5 791 щеплення;
Донецька область – 809 випадків/ 1 721 щеплення;
Житомирська область – 385 випадків/ 2 273 щеплення;
Закарпатська – 141 випадок/ 1 080 щеплень;
Запорізька область – 546 випадків/ 1 049 щеплень;
Івано-Франківська область – 184 випадки/ 916 щеплень;
Київська область – 341 випадок/ 5 685 щеплень;
Кіровоградська область – 174 випадки/ 1 466 щеплень;
Луганська область – 271 випадок/ 539 щеплень;
Львівська область – 667 випадків/ 3 889 щеплень;
Миколаївська область – 311 випадків/ 2 281 щеплення;
Одеська область – 518 випадків/ 2 683 щеплення;
Полтавська область – 666 випадків/ 5 640 щеплень;
Рівненська область – 386 випадків/ 1 713 щеплень;
Сумська область – 429 випадків/ 2 435 щеплень;
Тернопільська область – 312 випадків/ 1 755 щеплень;
Харківська область – 1 203 випадки/ 6 234 щеплення;
Херсонська область – 277 випадків/ 2 930 щеплень;
Хмельницька область – 461 випадок/ 1 128 щеплень;
Черкаська область – 444 випадки/ 3 141 щеплення;
Чернівецька область – 131 випадок/ 909 щеплень;
Чернігівська область – 389 випадків/ 1 993 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні – новий добовий рекорд за кількістю одужалих від COVID-19
28 квітень, 09:05
Коментарі 0
Останні новини
Долар і євро знову дорожчають: курс валют у Луцьку на 29 лютого
Сьогодні, 09:08
В Україні знову більшає добова кількість заражених коронавірусом
Сьогодні, 08:50
У волинських лісах встановили системи відеоспостереження. ФОТО
Сьогодні, 08:35