Долар і євро знову дорожчають: курс валют у Луцьку на 29 лютого





Євро при купівлі становить – 33.35, продажу – 33.54.



Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.35.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.15, продаж – 7.30.

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