Чистий четвер: що можна і не можна робити у свято





Чистий четвер знаменує, що свято Великодня прийде через три дні, тому віряни надзвичайно відповідально підходять до його вшанування, - пише

Чистий четвер є першим з трьох днів, які ще називають "Велике тридення". У цей день Ісус Христос встановив Таїнство Євхаристії на Таємній Вечері, а також був зраджений своїм учнем Юдою й заарештований первосвящениками.



Чистий четвер таке ж давнє свято, як і Пасха. Звичаї цього особливого дня формувались століттями й проходили крізь український народ, отримуючи його унікальні риси. У храмах на Чистий четвер відбуваються святкові богослужіння, де священник читає 12 Страсних Євангелій. Цього дня кожен вірянин має полишити всі свої тривоги, злість і негативні думки, аби зустріти свято з чистою душею.



Традиції Чистого Четверга



Обов'язковою традицією на Чистий четвер є відвідування церкви. Вважають, якщо усі члени родини побувають на службі Божій, то весь рік вони не знатимуть горя й житимуть у злагоді. Під час літургії потрібно висповідатись і покаятись у всіх своїх провинах, щоб очистити душу. Важливо не приховати жодного гріха, адже тоді уся сповідь буде марною.



Також корисно принести в будинок свічку, яку ви тримали на церковної літургії – вона здатна очистити енергетику будинку, особливо її сила зростає в Чистий четвер.



Цього дня прибирання оселі має сакральне значення. Наші предки вважали: у кого в Чистий четвер в будинку бруд, то і увесь рік він проведе в сварках. Також і говорили, як на Чистий четвер є вдома – так буде і у житті.



Тож, варто зробити генеральне прибирання будинку, зайнятись пранням речей, і доглянути за присадибною ділянкою, якщо вона у вас є. Окрім цього, з Чистого четверга до Страсної п'ятниці не варто залишати невимитий посуд і замочену, але не випрану білизну.



Обряди на Чистий Четвер-2021



Багато століть тому наші предки чекали на цей день, щоб здійснити різні обряди, які зміцнювали сімейний добробут та здоров'я всіх членів родини на цілий рік.



Перше, що треба зробити у цей день – це помитись. Правила кажуть, що вмиватись треба до сходу сонця. Колись процес фізичного очищення супроводжували різними ритуалами: від обрізань волосся дівчат і хлопців – до різних закликань та пісень.



Вірили, що срібло у цей день дарує молодість, тож можна кинути будь-який срібний виріб у воду, якою будете вмиватись, й таким чином подарувати своїй шкірі молодший вигляд.



Чудодійними властивостями на Чистий четвер володіє сіль, з якою теж пов'язано багато обрядів. До прикладу, після купання члени сім'ї повинні кинути жменю солі до горщика, щоб вона захищала будинок від злих сил на майбутній рік. Для збільшення сили її запікали в печі або освячували в церкві.



Так як вода – символ чистоти й відіграє надзвичайно важливу роль у цьому святі, то не можна просто так її виливати. Таке правило особливо стосується до брудної, вже використаної води. Не виливайте її під дерева, кущі чи квіти, адже після прибирання у ній накопичилась уся негативна енергетика, яка може вбити рослину.



Що не можна робити на Чистий четвер



- Не можна що-небудь позичати і віддавати з дому в цей день – так ви віддасте свій достаток і спокій.

- Не піднімайте у цей день гроші з землі – вони принесуть хвороби.

- Не сваріться ні з ким біля водойм.

- Не пийте і не їжте з брудного посуду на Чистий четвер – це призведе до великої біди зі здоров'ям.

- Не вживайте м'ясних та молочних продуктів і яєць. Пам'ятайте, що зараз суворий піст.

- Не сумуйте цього дня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2021 році Чистий четвер відзначають 29 квітня. Це особливий день Страсного тижня, який сповнений традиціями та суворими заборонами.Чистий четвер знаменує, що свято Великодня прийде через три дні, тому віряни надзвичайно відповідально підходять до його вшанування, - пише 24 канал.

Чистий четвер є першим з трьох днів, які ще називають "Велике тридення". У цей день Ісус Христос встановив Таїнство Євхаристії на Таємній Вечері, а також був зраджений своїм учнем Юдою й заарештований первосвящениками.Чистий четвер таке ж давнє свято, як і Пасха. Звичаї цього особливого дня формувались століттями й проходили крізь український народ, отримуючи його унікальні риси. У храмах на Чистий четвер відбуваються святкові богослужіння, де священник читає 12 Страсних Євангелій. Цього дня кожен вірянин має полишити всі свої тривоги, злість і негативні думки, аби зустріти свято з чистою душею.Обов'язковою традицією на Чистий четвер є відвідування церкви. Вважають, якщо усі члени родини побувають на службі Божій, то весь рік вони не знатимуть горя й житимуть у злагоді. Під час літургії потрібно висповідатись і покаятись у всіх своїх провинах, щоб очистити душу. Важливо не приховати жодного гріха, адже тоді уся сповідь буде марною.Також корисно принести в будинок свічку, яку ви тримали на церковної літургії – вона здатна очистити енергетику будинку, особливо її сила зростає в Чистий четвер.Цього дня прибирання оселі має сакральне значення. Наші предки вважали: у кого в Чистий четвер в будинку бруд, то і увесь рік він проведе в сварках. Також і говорили, як на Чистий четвер є вдома – так буде і у житті.Тож, варто зробити генеральне прибирання будинку, зайнятись пранням речей, і доглянути за присадибною ділянкою, якщо вона у вас є. Окрім цього, з Чистого четверга до Страсної п'ятниці не варто залишати невимитий посуд і замочену, але не випрану білизну.Багато століть тому наші предки чекали на цей день, щоб здійснити різні обряди, які зміцнювали сімейний добробут та здоров'я всіх членів родини на цілий рік.Перше, що треба зробити у цей день – це помитись. Правила кажуть, що вмиватись треба до сходу сонця. Колись процес фізичного очищення супроводжували різними ритуалами: від обрізань волосся дівчат і хлопців – до різних закликань та пісень.Вірили, що срібло у цей день дарує молодість, тож можна кинути будь-який срібний виріб у воду, якою будете вмиватись, й таким чином подарувати своїй шкірі молодший вигляд.Чудодійними властивостями на Чистий четвер володіє сіль, з якою теж пов'язано багато обрядів. До прикладу, після купання члени сім'ї повинні кинути жменю солі до горщика, щоб вона захищала будинок від злих сил на майбутній рік. Для збільшення сили її запікали в печі або освячували в церкві.Так як вода – символ чистоти й відіграє надзвичайно важливу роль у цьому святі, то не можна просто так її виливати. Таке правило особливо стосується до брудної, вже використаної води. Не виливайте її під дерева, кущі чи квіти, адже після прибирання у ній накопичилась уся негативна енергетика, яка може вбити рослину.- Не можна що-небудь позичати і віддавати з дому в цей день – так ви віддасте свій достаток і спокій.- Не піднімайте у цей день гроші з землі – вони принесуть хвороби.- Не сваріться ні з ким біля водойм.- Не пийте і не їжте з брудного посуду на Чистий четвер – це призведе до великої біди зі здоров'ям.- Не вживайте м'ясних та молочних продуктів і яєць. Пам'ятайте, що зараз суворий піст.- Не сумуйте цього дня.

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