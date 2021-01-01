Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу
Сьогодні, 09:27
Головний державний санітарний лікар області інформує, що за останню добу на Волині зареєстрували 345 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 28, медпрацівників — 14).
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Одужали за добу – 493 особи, летальних випадків – 9.
За весь час пандемії в області зареєстрували 56 958 підтверджених випадків COVID-19, з них - 2 978 у дітей та 3 456 у медичних працівників. Одужало 48 385 осіб, з них 2 350 дітей та 3 067 медичних працівників. 991 випадок хвороби завершився летально, в тому числі померло 28 медиків.
Кількість активних хворих – 7 582.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк, Луцького, Ковельського, Турійського, Горохівського, Камінь-Каширського, Іваничівського, Володимир-Волинського та Маневицького районів ( захворіли 12 учнів та 10 педагогів). На даний час продовжують хворіти 218 учнів та 217 працівників закладів освіти.
Розподіл випадків:
За період епідемічного спостереження зареєстрували 62 337 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 410 повідомлень про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 219 264 особи. За минулу добу обстежили – 1 218 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 100 та приватними лабораторіями – 385.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 158 950 осіб. За минулу добу обстежили — 527 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 448 та приватними лабораторіями – 55.
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 17 230 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 28 квітня 2021 року щепили 1 467 осіб.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
Одужали за добу – 493 особи, летальних випадків – 9.
За весь час пандемії в області зареєстрували 56 958 підтверджених випадків COVID-19, з них - 2 978 у дітей та 3 456 у медичних працівників. Одужало 48 385 осіб, з них 2 350 дітей та 3 067 медичних працівників. 991 випадок хвороби завершився летально, в тому числі померло 28 медиків.
Кількість активних хворих – 7 582.
За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк, Луцького, Ковельського, Турійського, Горохівського, Камінь-Каширського, Іваничівського, Володимир-Волинського та Маневицького районів ( захворіли 12 учнів та 10 педагогів). На даний час продовжують хворіти 218 учнів та 217 працівників закладів освіти.
Розподіл випадків:
За період епідемічного спостереження зареєстрували 62 337 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 410 повідомлень про підозру на COVID-19.
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 219 264 особи. За минулу добу обстежили – 1 218 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 100 та приватними лабораторіями – 385.
Методом ІФА на COVID-19 обстежили 158 950 осіб. За минулу добу обстежили — 527 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 448 та приватними лабораторіями – 55.
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 17 230 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 28 квітня 2021 року щепили 1 467 осіб.
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