Коронавірус на Волині: повідомили ситуацію за минулу добу





Про це



Одужали за добу – 493 особи, летальних випадків – 9.



За весь час пандемії в області зареєстрували 56 958 підтверджених випадків COVID-19, з них - 2 978 у дітей та 3 456 у медичних працівників. Одужало 48 385 осіб, з них 2 350 дітей та 3 067 медичних працівників. 991 випадок хвороби завершився летально, в тому числі померло 28 медиків.



Кількість активних хворих – 7 582.



За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстрували серед учнів та вчителів міста Луцьк, Луцького, Ковельського, Турійського, Горохівського, Камінь-Каширського, Іваничівського, Володимир-Волинського та Маневицького районів ( захворіли 12 учнів та 10 педагогів). На даний час продовжують хворіти 218 учнів та 217 працівників закладів освіти.



Розподіл випадків:







За період епідемічного спостереження зареєстрували 62 337 підозр на ймовірне зараження новим коронавірусом, з них за попередню добу надійшло 410 повідомлень про підозру на COVID-19.



Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 219 264 особи. За минулу добу обстежили – 1 218 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 100 та приватними лабораторіями – 385.



Методом ІФА на COVID-19 обстежили 158 950 осіб. За минулу добу обстежили — 527 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 448 та приватними лабораторіями – 55.



Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 17 230 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 28 квітня 2021 року щепили 1 467 осіб.

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