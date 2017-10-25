Наїлися перших весняних грибів: на Чернігівщині четверо дітей потрапили до реанімації з отруєнням. ВІДЕО





Про це йдеться 28 квітня у сюжеті



Під реанімацією Євгенія Алексеєнко чергує вже більше доби. За цими дверима лікарі (без перебільшення) з того світу намагаються витягти її дітей.



Погано дітям стало після супу на грибному бульйоні. Перші весняні гриби дорослі назбирали в лісі поруч із домом. Частину знайдених грибів відварили і заморозили, а частина пішла на суп, який їла вся велика родина.



Симптоми отруєння, кволість та блювання, спочатку проявилися в немовляти. Йому завтра виповнюється 8 місяців. Потім уночі почало судомити його сестричку. І ще двом дітям стало зле на ранок. Нині двоє з чотирьох — у вкрай тяжкому стані.



"Семимісячний хлопчик перебуває на штучній вентиляції легень, а у дівчинки — печінкова кома. Вероніці більш-менш легше, Тимофій у свідомості але показники печінкові високі. Будемо сподіватися, що хоча б ці двоє дітей залишаться живими", — говорить Ольга Балан, завідувачка відділенням анестезіологів і інтенсивної терапії Чернігівської обласної лікарні.



Також у лікарні біля дітей чергує бабуся. Її донька Євгенія живе через дорогу. Малеча часто в бабусі не просто гуляла, а й жила тижнями. Їхня бабуся зараз співмешкає з батьком цих дітей.



Загалом у Євгенії Алексеєнко п'ятеро дітей. Четверо — від нинішнього цивільного чоловіка її мами, а немовля — від його сина. Родина перебуває на обліку в соцслужбі. Шість років тому навіть клопотали про позбавлення батьківських прав, але суд відмовив.



Найстаршого хлопчика Євгенії — Максима, що постійно живе з бабусею та своїм батьком і грибну юшку не їв, соцслужби тимчасово вилучили з родини. За фактом злісного невиконання обов'язків з догляду за дітьми відкрите кримінальне провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Між життям і смертю балансують четверо дітей, два братики та дві сестрички з Чернігівщини, яких матір нагодувала грибною юшкою. Найменша дитина — це семимісячне немовля, найстаршому — 6 років.Про це йдеться 28 квітня у сюжеті ТСН Під реанімацієючергує вже більше доби. За цими дверима лікарі (без перебільшення) з того світу намагаються витягти її дітей.Погано дітям стало після супу на грибному бульйоні. Перші весняні гриби дорослі назбирали в лісі поруч із домом. Частину знайдених грибів відварили і заморозили, а частина пішла на суп, який їла вся велика родина.Симптоми отруєння, кволість та блювання, спочатку проявилися в немовляти. Йому завтра виповнюється 8 місяців. Потім уночі почало судомити його сестричку. І ще двом дітям стало зле на ранок. Нині двоє з чотирьох — у вкрай тяжкому стані."Семимісячний хлопчик перебуває на штучній вентиляції легень, а у дівчинки — печінкова кома. Вероніці більш-менш легше, Тимофій у свідомості але показники печінкові високі. Будемо сподіватися, що хоча б ці двоє дітей залишаться живими", — говорить, завідувачка відділенням анестезіологів і інтенсивної терапії Чернігівської обласної лікарні.Також у лікарні біля дітей чергує бабуся. Її донька Євгенія живе через дорогу. Малеча часто в бабусі не просто гуляла, а й жила тижнями. Їхня бабуся зараз співмешкає з батьком цих дітей.Загалом у Євгенії Алексеєнко п'ятеро дітей. Четверо — від нинішнього цивільного чоловіка її мами, а немовля — від його сина. Родина перебуває на обліку в соцслужбі. Шість років тому навіть клопотали про позбавлення батьківських прав, але суд відмовив.Найстаршого хлопчика Євгенії — Максима, що постійно живе з бабусею та своїм батьком і грибну юшку не їв, соцслужби тимчасово вилучили з родини. За фактом злісного невиконання обов'язків з догляду за дітьми відкрите кримінальне провадження.

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