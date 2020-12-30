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На Волині відремонтують ділянку траси державного значення

На Волині відремонтують ділянку траси державного значення
У селищі Колки відремонтують ділянку дороги «Луцьк-Ківерці-Маневичі-Любешів-Дольськ».

Про це інформує Волинська ОДА.

В області у рамках президентської програми «Велике будівництво» продовжують відновлювати дорогу Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ (Р-14). Зокрема, невдовзі розпочнеться відновлення дороги у селищі Колки, де пролягає автошлях, що сполучає обласний центр Волині з ПП «Дольськ» на українсько-білоруському кордоні.

За інформацією Служби автомобільних доріг у Волинській області, вже уклали договір на капітальний ремонт 3-кілометрової ділянки цієї дороги у селищі Колки.

Окрім Колківського відрізка, у планах 2021 року – ремонт ще двох відрізків та мосту.

Так, на сьогодні вже оголосили тендери на реконструкцію і ремонт більше 14-ти км автошляху, влаштування на ній комплексу автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion («Зважування у русі»).

А також триває виготовлення проєктно-кошторисної документації на відновлення ще понад 32-х км дороги Р-14 та мосту у селищі Колки.

Слід зауважити, що торік у рамках програми «Велике будівництво» відремонтували майже 12 км автошляху Луцьк – Ківерці – Маневичі – Любешів – Дольськ» (Р-14) у Луцькому та Ківерцівському районах (за старим адміністративним поділом). Це ділянки дороги від м. Луцьк до с. Дачне та від м.Ківерці до с.Озеро.

До слова, Р-14 – одна з найдовших доріг державного значення в області, протяжністю 154,2 км, бере свій початок в Луцьку, і, пролягаючи територією Ківерцівського, Маневицького, Камінь-Каширського і Любешівського районів, з’єднує обласний центр Волині з пунктом пропуску «Дольськ» на українсько-білоруському кордоні.

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Теги: Волинь, траса, дорога, ремонт, Велике будівництво
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