На Волині «на гарячому» спіймали чоловіка, який завантажував у потяг контрабандні сигарети





Так, 28 квітня, на залізничній станції «Турійськ» затримали чоловіка, який саме збирався завантажити у вагон вантажного потягу, що слідував до Польщі, контрабандний товар, - інформує Держприкордонслужба України.



Під час огляду місцевості, неподалік від залізничної колії, правоохоронці виявили ще одну сумку з куривом. Загалом чоловік мав намір приховати серед металопрокату, що знаходився у вантажних вагонах, майже тисячу пачок безакцизних цигарок.



На місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції. Наразі тютюнові вироби та транспортний засіб, яким житель Любомля доставляв їх до станції, вилучили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Прикордонники Луцького загону зірвали спробу завантаження тютюнових виробів у потяг закордонного прямування.Так, 28 квітня, на залізничній станції «Турійськ» затримали чоловіка, який саме збирався завантажити у вагон вантажного потягу, що слідував до Польщі, контрабандний товар, - інформує Держприкордонслужба України.Під час огляду місцевості, неподалік від залізничної колії, правоохоронці виявили ще одну сумку з куривом. Загалом чоловік мав намір приховати серед металопрокату, що знаходився у вантажних вагонах, майже тисячу пачок безакцизних цигарок.На місце події прикордонники викликали співробітників Нацполіції. Наразі тютюнові вироби та транспортний засіб, яким житель Любомля доставляв їх до станції, вилучили.

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