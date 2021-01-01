У Польщі з наступного тижня послаблять карантин: які обмеження будуть зняті





Як пoвідoмляє



Зміни в Польщі з 1 травня



- З 1 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості захворювань на коронавірус, збільшать ліміт на кількість осіб на відкритих спортивних майданчика - до 50.



- Також з 1 травня відкриються для дітей, молоді та організованих груп закриті спортивні об'єкти, в тому числі басейни. Одночасно перебувати там зможуть максимум 50% відвідувачів.



Зміни в Польщі з 4 травня



- З 4 травня відновлять роботу музеї та художні галереї. Ліміт відвідувачів - 1 людина на 15 м кв.

- З 4 травня також відкриються торгові центри, великі меблеві та будівельні магазини. Ліміт клієнтів - 1 людина на 15 м кв.

- У костелах з 4 травня зможе перебувати більше людей. Ліміт відвідувачів - 1 людина на 15 м кв.

- З 4 травня повністю повертається стаціонарне навчання учнів 1-3 класів.



Зміни в Польщі з 8 травня



- Готелі почнуть працювати з 8 травня. Згідно з санітарними обмеженнями, там зможуть заселяти тільки 50% номерів. Крім того, зачиненими досі залишатимуться готельні ресторани та СПА-салони.



Зміни в Польщі з 15 травня



- Ресторани, кафе та бари відкриються з 15 травня. Ці об'єкти протягом 2-х тижнів зможуть приймати клієнтів тільки на літніх майданчиках зі збереженням дистанції між столиками.



- З 15 травня буде скасовано обов'язок закривати рота й носа на вулиці. Щоправда, відбудеться це за умови, якщо середньодобовий показник нових захворювань на коронавірус не перевищуватиме 15 осіб на 100 тис населення. Водночас носити маски й далі потрібно буде в закритих об'єктах (торгові центри, супермаркети, транспорт).

- З 15 травня будуть знову відчинені кінотеатри та театри. Зайнятими там можуть бути максимум 50% місць.



Від цієї дати можна буде влаштовувати святкові заходи та вечірки на свіжому повітрі (день народження, хрестини і т.д) з дотриманням тих же обмежень, що і у випадку літніх майданчиків кафе та ресторанів. Максимальна кількість учасників святкувань - 25.



- З 15 травня буде запроваджено гібридне навчання для учнів 4-8 класів шкіл та 1-4 класів ліцеїв.



- З 15 травня на спортивні події на відкритих об'єктах почнуть потроху впускати глядачів - максимум 25% зайнятих місць.



Зміни в Польщі з 29 травня



- З 29 травня кафе, ресторанам та барам буде дозволено розміщувати клієнтів всередині стаціонарних приміщень. При цьому зайнятими там можуть бути максимум 50% місць.

- З 29 травня також буде дозволено влаштовувати святкові заходи всередині ресторанів (весілля і т.д). Ліміт учасників - 50 осіб.

Буде збільшено ліміт відвідувачів у кінотеатрах та театрах - до 50% зайнятих місць.

- Буде збільшено ліміт глядачів на спортивних подіях на відкритих об'єктах - до 50% зайнятих місць.

- Закриті спортивні об'єкти та басейни відкриють для всіх охочих

З 29 травня будуть відкриті тренажерні зали, фітнес-центри та солярії. Ліміт відвідувачів - 1 людина на 15 м кв.

- З 29 травня всі учні шкіл повернуться до стаціонарного навчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 28 квітня, уряд Польщі повідомив про суттєве послаблення карантинних заходів. Відомо, коли відкриють кафе, ресторани, готелі, торгові центри, коли учні повернуться до шкіл й можна буде зняти маски на вулиці.Як пoвідoмляє Yavp.pl , польський уряд вирішив воводити суттєві послаблення карантинних обмежень поетапно протягом травня.- З 1 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості захворювань на коронавірус, збільшать ліміт на кількість осіб на відкритих спортивних майданчика - до 50.- Також з 1 травня відкриються для дітей, молоді та організованих груп закриті спортивні об'єкти, в тому числі басейни. Одночасно перебувати там зможуть максимум 50% відвідувачів.- З 4 травня відновлять роботу музеї та художні галереї. Ліміт відвідувачів - 1 людина на 15 м кв.- З 4 травня також відкриються торгові центри, великі меблеві та будівельні магазини. Ліміт клієнтів - 1 людина на 15 м кв.- У костелах з 4 травня зможе перебувати більше людей. Ліміт відвідувачів - 1 людина на 15 м кв.- З 4 травня повністю повертається стаціонарне навчання учнів 1-3 класів.- Готелі почнуть працювати з 8 травня. Згідно з санітарними обмеженнями, там зможуть заселяти тільки 50% номерів. Крім того, зачиненими досі залишатимуться готельні ресторани та СПА-салони.- Ресторани, кафе та бари відкриються з 15 травня. Ці об'єкти протягом 2-х тижнів зможуть приймати клієнтів тільки на літніх майданчиках зі збереженням дистанції між столиками.- З 15 травня буде скасовано обов'язок закривати рота й носа на вулиці. Щоправда, відбудеться це за умови, якщо середньодобовий показник нових захворювань на коронавірус не перевищуватиме 15 осіб на 100 тис населення. Водночас носити маски й далі потрібно буде в закритих об'єктах (торгові центри, супермаркети, транспорт).- З 15 травня будуть знову відчинені кінотеатри та театри. Зайнятими там можуть бути максимум 50% місць.Від цієї дати можна буде влаштовувати святкові заходи та вечірки на свіжому повітрі (день народження, хрестини і т.д) з дотриманням тих же обмежень, що і у випадку літніх майданчиків кафе та ресторанів. Максимальна кількість учасників святкувань - 25.- З 15 травня буде запроваджено гібридне навчання для учнів 4-8 класів шкіл та 1-4 класів ліцеїв.- З 15 травня на спортивні події на відкритих об'єктах почнуть потроху впускати глядачів - максимум 25% зайнятих місць.- З 29 травня кафе, ресторанам та барам буде дозволено розміщувати клієнтів всередині стаціонарних приміщень. При цьому зайнятими там можуть бути максимум 50% місць.- З 29 травня також буде дозволено влаштовувати святкові заходи всередині ресторанів (весілля і т.д). Ліміт учасників - 50 осіб.Буде збільшено ліміт відвідувачів у кінотеатрах та театрах - до 50% зайнятих місць.- Буде збільшено ліміт глядачів на спортивних подіях на відкритих об'єктах - до 50% зайнятих місць.- Закриті спортивні об'єкти та басейни відкриють для всіх охочихЗ 29 травня будуть відкриті тренажерні зали, фітнес-центри та солярії. Ліміт відвідувачів - 1 людина на 15 м кв.- З 29 травня всі учні шкіл повернуться до стаціонарного навчання.

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