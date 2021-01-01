Недолугість горохівської влади паралізує роботу усіх шкіл громади, – Луцька райрада

17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову «Про утворення та ліквідацію районів», відповідно до якої утворили Луцький район, до складу якого увійшли Горохівський, Ківерцівський, Рожищенський та частина Маневицького районів.Ліквідація старих та утворення нових районів були необхідні для завершення децентралізації, - йдеться на сайті Луцької районної ради.Завдяки реформі децентралізації новостворені територіальні громади отримали повноваження та можливості самостійно розпоряджатися всіма ресурсами громади задля їх розвитку та продуктивної діяльності.Відповідно до цих змін, Луцька райрада стала правонаступником всього майна, яке перебувало у власності ліквідованих районних рад.Так, в грудні 2020 та січні 2021 року на сесіях Луцької районної ради були прийняті рішення про передачу закладів освіти, культури, охорони здоров’я, які перебували у власності ліквідованої Горохівської районної ради. Для того, щоб виконати будь-яке рішення про передачу майна чи установ, необхідно скласти акт приймання-передачі, який підписується головами громад та районної ради. Саме на керівництво громади покладений обов’язок щодо складення такого акту.Незважаючи на це, Горохівська міська рада вже протягом майже 4-х місяців не подала на затвердження голові Луцької районної ради акти приймання-передачі закладів освіти та культури, хоча рішенням встановлено строк на затвердження – 1 місяць."Які наслідки бездіяльності міської ради? В першу чергу, від такого безвідповідального ставлення міської влади постраждають прості вчителі та технічний персонал, адже з 1 липня цього року Горохівська міська рада не зможе фінансувати заробітні плати, в подальшому неможливо буде оплачувати витрати на утримання цих шкіл, а також здійснювати закупівлю харчування в школи. Тобто, бездіяльність керівництва міської ради не просто зупинить, а паралізує роботу всіх шкіл Горохівської громади після 1 липня 2021 року", - зауважуть у Луцькій райраді.Так, на останніх сесіях Горохівської районної ради були прийняті рішення про передачу майна в Горохівську міську громаду, але жодне з цих рішень не було виконано ні в листопаді, ні в грудні 2020 року. Міська рада та Горохівська районна рада актів приймання-передачі майна не підписали і навіть не підготували. До новоствореної Луцької районної ради із пропозиціями про виконання цих рішень жоден посадовець міської ради так і не звернувся.Луцька районна рада, до складу якої ввійшли обранці об’єднаного району, та яка представляє інтереси всіх без виключення сіл, селищ та міст новоствореного Луцького району, дійсно скасувала невиконані рішення Горохівської районної ради про передачу адміністративних будівель, залишила їх у спільній власності району та передала на баланс комунального підприємства «Райтеплобуд». Це комунальне підприємство спеціалізується саме на утриманні та забезпеченні таких будівель всіма необхідними комунальними послугами та роботами, пов’язаними з їх ремонтом.Наразі практично всі адміністративні приміщення у Горохові використовуються безпосередньо працівниками міської ради та її структурних підрозділів. Луцька районна рада та КП «Райтеплобуд» неодноразово зверталися до міського голови із проханнями укласти договір оренди, відповідно до якого орендна плата становила лише 1 гривню на рік, плюс, звичайно, витрати на комунальні послуги та утримання приміщення."Що у свою чергу робить керівництво міської ради? Підписує договір оренди? Ні! Всіма силами місцеві чиновники намагаються налаштувати населення проти Луцької районної ради та депутатів, звинувачують їх в усіх смертних гріхах. Для чого це їм потрібно? А для того, щоб знайти умовного ворога, та всі свої промахи списати на нього і звичайно відволікти увагу від власної роботи", - пишуть на сайті Луцької райради.Також наголошують, що Горохівська міська рада відмовляється підписувати будь-які договори оренди із КП «Райтеплобуд», як наслідок – в найближчий час може бути відрізано водопостачання, електропостачання, адже ці послуги потребують щомісячної оплати, а в даному випадку забезпечити оплату таких послуг має саме користувач – Горохівська міська рада."Луцька районна рада відкрита до співпраці з усіма громадами району. Депутати зацікавлені в забезпеченні спільних інтересів сіл, селищ та міст Луцького району. А тому місцеві посадовці повинні розуміти, що лише конструктивна розмова та взаємоповага є запорукою успішної роботи в громадах. Не скандали та чвари є рушійною силою, а лише спільні зусилля та робота дають позитивний результат для людей, які нас обрали!"- резюмують посадовці Луцької райради.