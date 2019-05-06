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У Луцьку на Ківерцівській легковик збив пішохода

У Луцьку на Ківерцівській легковик збив пішохода
На вулиці Ківерцівській у Луцьку збили 50-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.

Про це Район. Луцьк повідомили очевидці. Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції.

Аварія сталася близько 7:20 29 квітня.

Поліцейські, які прибули на місце події, поспілкувалися з очевидцями та водієм і встановили, що керманич «Kia Magentis» збив 50-річного чоловіка.

На місце події викликали бригаду екстреної допомоги, яка шпиталізувала потерпілого.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та забезпечували регулювання дорожнього руху.

Фото - ілюстративне

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Теги: аварія, Луцьк, пішоход
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