У Луцьку на Ківерцівській легковик збив пішохода
Сьогодні, 12:05
На вулиці Ківерцівській у Луцьку збили 50-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.
Про це Район. Луцьк повідомили очевидці. Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції.
Аварія сталася близько 7:20 29 квітня.
Поліцейські, які прибули на місце події, поспілкувалися з очевидцями та водієм і встановили, що керманич «Kia Magentis» збив 50-річного чоловіка.
На місце події викликали бригаду екстреної допомоги, яка шпиталізувала потерпілого.
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та забезпечували регулювання дорожнього руху.
Фото - ілюстративне
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Про це Район. Луцьк повідомили очевидці. Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції.
Аварія сталася близько 7:20 29 квітня.
Поліцейські, які прибули на місце події, поспілкувалися з очевидцями та водієм і встановили, що керманич «Kia Magentis» збив 50-річного чоловіка.
На місце події викликали бригаду екстреної допомоги, яка шпиталізувала потерпілого.
Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та забезпечували регулювання дорожнього руху.
Фото - ілюстративне
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