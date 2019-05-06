У Луцьку на Ківерцівській легковик збив пішохода





Про це



Аварія сталася близько 7:20 29 квітня.



Поліцейські, які прибули на місце події, поспілкувалися з очевидцями та водієм і встановили, що керманич «Kia Magentis» збив 50-річного чоловіка.



На місце події викликали бригаду екстреної допомоги, яка шпиталізувала потерпілого.



Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та забезпечували регулювання дорожнього руху.



Фото - ілюстративне



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ківерцівській у Луцьку збили 50-річного чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.Про це Район. Луцьк повідомили очевидці. Інформацію підтвердили у пресслужбі патрульної поліції.Аварія сталася близько 7:20 29 квітня.Поліцейські, які прибули на місце події, поспілкувалися з очевидцями та водієм і встановили, що керманич «Kia Magentis» збив 50-річного чоловіка.На місце події викликали бригаду екстреної допомоги, яка шпиталізувала потерпілого.Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та забезпечували регулювання дорожнього руху.

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