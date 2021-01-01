Де на Волині будуть відключати світло 30 квітня: перелік адрес
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ВАТ "Волиньвтормет"
м.Вол-Волинський
вул.Ковельська,28
Горохівський район
1. 9:00-12:00
с.Мирне, вул.Леніна, Набережна.
2. 12:00-15:45
СКЗ, Сенкевичівське СТ магазин. с.Мирне вул.Миру.
Іваничівський район
1. 9:30-15:00 Ресторан Духмяна піч
ФОП Хом`як О. Я.
ФОП Кузьмич М .П.
ФОП Вишневська С. І.
ФОП Макаренко Т. Л.
ФОП Пікута М. В. с.Павлівка, вул.Незалежності
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-16:00 ФОП Михальчук Р.В. – господарське приміщення с.Тростянець
вул.Вишнева,10-30 ,19-43
вул.Набережна,
вул.Волі,25-57/непарні/,34-72/парні/,
2. ПЛ0,4 кВ КТП-317 8:30-17:00
с.Дерно
вул.Першотравнева,50-66, 73-89
вул.Ставківська,
3. ПЛ0,4 кВ КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4. ПЛ 10 кВ Л108-01 частково 8:30-17:00 с.Кульчин – школа, церква
ФОП Поліщук В.А. – столярний цех с.Кульчин
вул.Молодіжна,буд.1-23, вул.Набережна,1-11
вул.Заводська
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:30-15:00
ТзОВ «Факторія»
Бойлерна
Пожежне депо
Ательє
Магазин «Антей»
АЗС
Дитячий садок №37
ПП «Орфей»
ЗОШ №11
ТзОВ «Ін-тайм» вул.Конякіна, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б
вул.Наливайка, 1-41, 6-40
2. 09:00-16:00
«Глобал табако»
«Інвестор»
«Луцькавтодор»
ПФ «Вечірній дзвін»
«Інтерком»
ФОП Шахфорастова
«Арегос»
ФОП Шевчук
«Софт-лайн»
«Леол»
Шиномонтаж
«Унідор»
Автодімсервіс
ФОП Іпатюк вул.Ківерцівська (частково)
вул.Сосюри
вул.Марцинюка
вул.Стуса
Луцький район
1. 10:00-17:00
ФОП Лига В.А. - кіоск с. Боратин вул. Перемоги, Зелена
2. ПЛ-10 Л-54-02 від ВР-10 Гаразджа-1 10:00-16:00 «Ерідон» - склади
ОК «Лище-Діброва» - житловий масив
ОК «Комфорт» - житловий масив
ЖМ «Лісовий» - житловий масив
Церква с. Гаразджа
ФОП Гаврилюк Ю.Р. - магазин
ФОП Іващенко С.В. – магазин
«Датагруп» - станція зв’язку
ФАП с. Гаразджа
ПП «Спайс-Луцьк»
ТзОВ «Восток» - АЗС
«Лукойл-Україна» - АЗС
ТОВ «А-Тера» - офісно-складські приміщення
Будинок культури с. Гаразджа
Артсвердловина с. Гаразджа
Відділ освіти - школа с. Гаразджа с. Гаразджа вул. Вишнева, Зоряна, Гірська, Шкільна, Незалежності, Сонячна, Лісова, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Чорновола, Селекційна, Київська
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок, церква,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки, Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул.Сибірська,
4. КТП-36250 9:00-17:00
с. Рудня, вул.Сонячна, Садова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м. Рожище, вул.Макаренка, 2-10
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А. торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб, церква, ФАП. с.Вишеньки вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня с.Кроватка вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
14. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).
с.Духче (повністю)
15. ПЛ-10кВ Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, магазин,кіоск
с.Духче, пилорама
с.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, (повністю)
с.Духче, (повністю)
с.Літогоща, (повністю)
16.
ПЛ-10кВ Л43-04
9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю)
17.
ПЛ-10кВ Л43-05
9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
18. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище) с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище, вул.Менделеєва, Ломоносова
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-61-08
від КР-3 (Л-61-05) до ЗТП-211
ЗТП-217 10:00-15:30 ТзОВ Агроіндустрія- елеватор с.м.т.Турійськ вул.Паралельна
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго»
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
ВАТ "Волиньвтормет"
м.Вол-Волинський
вул.Ковельська,28
Горохівський район
1. 9:00-12:00
с.Мирне, вул.Леніна, Набережна.
2. 12:00-15:45
СКЗ, Сенкевичівське СТ магазин. с.Мирне вул.Миру.
Іваничівський район
1. 9:30-15:00 Ресторан Духмяна піч
ФОП Хом`як О. Я.
ФОП Кузьмич М .П.
ФОП Вишневська С. І.
ФОП Макаренко Т. Л.
ФОП Пікута М. В. с.Павлівка, вул.Незалежності
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-16:00 ФОП Михальчук Р.В. – господарське приміщення с.Тростянець
вул.Вишнева,10-30 ,19-43
вул.Набережна,
вул.Волі,25-57/непарні/,34-72/парні/,
2. ПЛ0,4 кВ КТП-317 8:30-17:00
с.Дерно
вул.Першотравнева,50-66, 73-89
вул.Ставківська,
3. ПЛ0,4 кВ КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех смт.Цумань
вул.Грушевського,буд. 15-31,
4. ПЛ 10 кВ Л108-01 частково 8:30-17:00 с.Кульчин – школа, церква
ФОП Поліщук В.А. – столярний цех с.Кульчин
вул.Молодіжна,буд.1-23, вул.Набережна,1-11
вул.Заводська
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
1. 09:30-15:00
ТзОВ «Факторія»
Бойлерна
Пожежне депо
Ательє
Магазин «Антей»
АЗС
Дитячий садок №37
ПП «Орфей»
ЗОШ №11
ТзОВ «Ін-тайм» вул.Конякіна, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14б
вул.Наливайка, 1-41, 6-40
2. 09:00-16:00
«Глобал табако»
«Інвестор»
«Луцькавтодор»
ПФ «Вечірній дзвін»
«Інтерком»
ФОП Шахфорастова
«Арегос»
ФОП Шевчук
«Софт-лайн»
«Леол»
Шиномонтаж
«Унідор»
Автодімсервіс
ФОП Іпатюк вул.Ківерцівська (частково)
вул.Сосюри
вул.Марцинюка
вул.Стуса
Луцький район
1. 10:00-17:00
ФОП Лига В.А. - кіоск с. Боратин вул. Перемоги, Зелена
2. ПЛ-10 Л-54-02 від ВР-10 Гаразджа-1 10:00-16:00 «Ерідон» - склади
ОК «Лище-Діброва» - житловий масив
ОК «Комфорт» - житловий масив
ЖМ «Лісовий» - житловий масив
Церква с. Гаразджа
ФОП Гаврилюк Ю.Р. - магазин
ФОП Іващенко С.В. – магазин
«Датагруп» - станція зв’язку
ФАП с. Гаразджа
ПП «Спайс-Луцьк»
ТзОВ «Восток» - АЗС
«Лукойл-Україна» - АЗС
ТОВ «А-Тера» - офісно-складські приміщення
Будинок культури с. Гаразджа
Артсвердловина с. Гаразджа
Відділ освіти - школа с. Гаразджа с. Гаразджа вул. Вишнева, Зоряна, Гірська, Шкільна, Незалежності, Сонячна, Лісова, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Чорновола, Селекційна, Київська
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок, церква,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки, Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул.Сибірська,
4. КТП-36250 9:00-17:00
с. Рудня, вул.Сонячна, Садова
5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м. Рожище, вул.Макаренка, 2-10
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва
.Набережна.
8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А. торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазин
школа, клуб, церква, ФАП. с.Вишеньки вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, Польова
Селянська, Тиха.
11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня с.Кроватка вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова.
12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка
13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
14. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)
с.Духче (повністю)
с.Сокіл кар’єр.
с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).
с.Духче (повністю)
15. ПЛ-10кВ Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, магазин,кіоск
с.Духче, пилорама
с.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)
с.Корсині, (повністю)
с.Духче, (повністю)
с.Літогоща, (повністю)
16.
ПЛ-10кВ Л43-04
9:00-17:00 с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)
с.Навіз (повністю)
17.
ПЛ-10кВ Л43-05
9:00-17:00 с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)
с.Незвір (повністю)
с.Луків (повністю)
18. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище) с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище, вул.Менделеєва, Ломоносова
Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Турійський район
1. ПЛ-10кВ Л-61-08
від КР-3 (Л-61-05) до ЗТП-211
ЗТП-217 10:00-15:30 ТзОВ Агроіндустрія- елеватор с.м.т.Турійськ вул.Паралельна
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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