Де на Волині будуть відключати світло 30 квітня: перелік адрес

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 30 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго»1. 09:00-17:00ВАТ "Волиньвтормет"м.Вол-Волинськийвул.Ковельська,281. 9:00-12:00с.Мирне, вул.Леніна, Набережна.2. 12:00-15:45СКЗ, Сенкевичівське СТ магазин. с.Мирне вул.Миру.1. 9:30-15:00 Ресторан Духмяна пічФОП Хом`як О. Я.ФОП Кузьмич М .П.ФОП Вишневська С. І.ФОП Макаренко Т. Л.ФОП Пікута М. В. с.Павлівка, вул.НезалежностіВимкнень споживачів не заплановано1. 8:30-16:00 ФОП Михальчук Р.В. – господарське приміщення с.Тростянецьвул.Вишнева,10-30 ,19-43вул.Набережна,вул.Волі,25-57/непарні/,34-72/парні/,2. ПЛ0,4 кВ КТП-317 8:30-17:00с.Дерновул.Першотравнева,50-66, 73-89вул.Ставківська,3. ПЛ0,4 кВ КТП-512 8:30-17:00 ФОП Ройко М.В. – деревообробний цех смт.Цуманьвул.Грушевського,буд. 15-31,4. ПЛ 10 кВ Л108-01 частково 8:30-17:00 с.Кульчин – школа, церкваФОП Поліщук В.А. – столярний цех с.Кульчинвул.Молодіжна,буд.1-23, вул.Набережна,1-11вул.ЗаводськаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 09:30-15:00ТзОВ «Факторія»БойлернаПожежне депоАтельєМагазин «Антей»АЗСДитячий садок №37ПП «Орфей»ЗОШ №11ТзОВ «Ін-тайм» вул.Конякіна, 10, 10а, 12, 12а, 12б, 14, 14а, 14бвул.Наливайка, 1-41, 6-402. 09:00-16:00«Глобал табако»«Інвестор»«Луцькавтодор»ПФ «Вечірній дзвін»«Інтерком»ФОП Шахфорастова«Арегос»ФОП Шевчук«Софт-лайн»«Леол»Шиномонтаж«Унідор»АвтодімсервісФОП Іпатюк вул.Ківерцівська (частково)вул.Сосюривул.Марцинюкавул.Стуса1. 10:00-17:00ФОП Лига В.А. - кіоск с. Боратин вул. Перемоги, Зелена2. ПЛ-10 Л-54-02 від ВР-10 Гаразджа-1 10:00-16:00 «Ерідон» - складиОК «Лище-Діброва» - житловий масивОК «Комфорт» - житловий масивЖМ «Лісовий» - житловий масивЦерква с. ГаразджаФОП Гаврилюк Ю.Р. - магазинФОП Іващенко С.В. – магазин«Датагруп» - станція зв’язкуФАП с. ГаразджаПП «Спайс-Луцьк»ТзОВ «Восток» - АЗС«Лукойл-Україна» - АЗСТОВ «А-Тера» - офісно-складські приміщенняБудинок культури с. ГаразджаАртсвердловина с. ГаразджаВідділ освіти - школа с. Гаразджа с. Гаразджа вул. Вишнева, Зоряна, Гірська, Шкільна, Незалежності, Сонячна, Лісова, Новоселів, Прилісна, Підгайна, Чорновола, Селекційна, КиївськаВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)2. ПЛ-0,4кВ ТП-36211 9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок, церква,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки, Жовтнева, Радянська3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул.Сибірська,4. КТП-36250 9:00-17:00с. Рудня, вул.Сонячна, Садова5. ПЛ-0,4кВ ТП-36470 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Героїв УПА,21-54, Ватутіна6. ПЛ-0,4кВ ТП-36138 9:00-17:00 м. Рожище, вул.Макаренка, 2-107. ПЛ-0,4кВ ТП-36233 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Сухарєва.Набережна.8. ПЛ-0,4кВ ТП-36040 9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,9. КТП-36041 9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А. торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цехФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10. ПЛ-0,4кВ ТП-36311 9:00-17:00 с.Вишеньки, магазиншкола, клуб, церква, ФАП. с.Вишеньки вул.Вишнева, Зелена, Квітнева, Набережна, Спортивна Молодіжна, ПольоваСелянська, Тиха.11. ПЛ-0,4кВ ТП-36442 9:00-17:00 с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня с.Кроватка вул.Молодіжна, Першотравнева, Партизанська, Шкільна, Пугачова.12. ПЛ-10кВ Л30-05 9:00-17:00 ТзОВ "Волинська Нафтогазова компанія" АЗС с.Копачівка13. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. ЦеркваСТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-1514. ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Берегове (повністю)с.Духче (повністю)с.Сокіл кар’єр.с.Мильськ (повністю) с.Берегове (повністю).с.Духче (повністю)15. ПЛ-10кВ Л43-03 9:00-17:00 с.Іванівка, (повністю)с.Корсині, магазин,кіоскс.Духче, пилорамас.Літогоща; (повністю) с.Іванівка, (повністю)с.Корсині, (повністю)с.Духче, (повністю)с.Літогоща, (повністю)16.ПЛ-10кВ Л43-049:00-17:00 с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю) с.Сокіл (повністю)с.Навіз (повністю)17.ПЛ-10кВ Л43-059:00-17:00 с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю) с.Крижівка (повністю)с.Незвір (повністю)с.Луків (повністю)18. ПЛ-10кВ Л30-02 9:00-17:00 с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), Львіська з.д. (ТП-108 с.Валер’янівка, ТП-68 м.Рожище) с.Рудня (повністю), с.Валерянівка (повністю), м.Рожище, вул.Менделеєва, ЛомоносоваВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-10кВ Л-61-08від КР-3 (Л-61-05) до ЗТП-211ЗТП-217 10:00-15:30 ТзОВ Агроіндустрія- елеватор с.м.т.Турійськ вул.Паралельна