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У Луцькому районі чоловік організував підпільних алкоцех у власному гаражі. ФОТО

У Луцькому районі чоловік організував підпільних алкоцех у власному гаражі. ФОТО
Податкова міліція Волині у Луцькому районі припинила діяльність підпільного виробництва алкогольних напоїв.

Про це інформує ГУ ДФС у Волинській області.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 199, 204 Кримінального кодексу України, встановили, що житель Луцького району організував виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв. Останній обладнав підпільний алкоцех у підвальному приміщенні власного помешкання. Весь цикл «виробничого процесу» відбувався в жахливих антисанітарних умовах та з сировини невідомого походження.

В ході проведення санкціонованого обшуку за місцем виробництва та зберігання фальсифікату правоохоронці виявили понад 2500 літрів спирту, близько 1800 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та майже 1000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку встановленого зразка України. Також, в ході проведення обшуку вилучили ручний закорковувач для пляшок, шланги, лійки, спиртометри, порожню тару, мірні колби та чорнові записи щодо обсягів виготовлення та реалізації фальсифікату. Одночасно правоохоронці виявили та вилучили 193 тис. грн готівкових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності.

За попередніми оцінками, вартість вилученого підакцизу становить понад мільйон гривень.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності.

У Луцькому районі чоловік організував підпільних алкоцех у власному гаражі. ФОТО
У Луцькому районі чоловік організував підпільних алкоцех у власному гаражі. ФОТО
У Луцькому районі чоловік організував підпільних алкоцех у власному гаражі. ФОТО

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Теги: Луцький район, алкогоцех, підпільне виробництво
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