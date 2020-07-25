вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На косіння газонів і стрижку кущів у Луцьку передбачають витратити кілька мільйонів

На косіння газонів і стрижку кущів у Луцьку передбачають витратити кілька мільйонів
На озеленення територій та утримання зелених насаджень Луцької міської територіальної громади передбачили 14,7 мільйона гривень.

Про це йдеться на платформі ProZorro.

Так, закупівлю поділили на 7 лотів. Йдеться про послуги з косіння газонів, стрижки кущів, вирізування самонасіву і порослі кущів м`яколистяних порід дерево-чагарникової рослинності на території міської громади. Переможець аукціону повинен дотримуватися Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.

Середня висота травостотою на газонах після їх скошування не повинна перевищувати 5 см. Надати послуги переможець повинен до кінця року.

Очікувана вартість закупівлі - 14 759 000 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зелені насадження, кущі, газони, послуги, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трьох патрульних з Волині, які побили і незаконно затримали чоловіка, відсторонили від посад
Сьогодні, 16:43
У розкладі руху двох волинських поїздів – тимчасові зміни
Сьогодні, 16:37
На косіння газонів і стрижку кущів у Луцьку передбачають витратити кілька мільйонів
Сьогодні, 16:26
На Львівщині харків'янина вкусила змія: він потрапив у реанімацію
Сьогодні, 15:46
За незаконні рубки лісів судитимуть колишнього керівника Шацького нацпарку
Сьогодні, 15:19
Схожі новини
Знайти роботу у декілька кліків: які онлайн-сервіси пропонує волинський центр зайнятості Знайти роботу у декілька кліків: які онлайн-сервіси пропонує волинський центр зайнятості
31 березень, 17:25
Луцьк та Рівне – серед міст із найменшою площею зелених насаджень Луцьк та Рівне – серед міст із найменшою площею зелених насаджень
10 лютий, 06:25
У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру У луцькому СІЗО можна наперед купити сертифікат на платну камеру
25 липень, 2020, 13:58
У Луцьку на косіння газонів і стрижки кущів виділять до 2,4 мільйона гривень У Луцьку на косіння газонів і стрижки кущів виділять до 2,4 мільйона гривень
31 березень, 2020, 10:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пропонують ввести кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією
28 квітень, 16:17
 1
З Волині видворили «злодія в законі» та колишнього в'язня. ФОТО
Сьогодні, 17:45
 0
У луцькому парку «оселилися» велетенська риба, кінь і мавки. ФОТО
Сьогодні, 17:26
 0
У Луцьку запрацював новий маршрут №23а: як курсують автобуси
Сьогодні, 17:00
 0
Трьох патрульних з Волині, які побили і незаконно затримали чоловіка, відсторонили від посад
Сьогодні, 16:43
 0
Медіа
відео
1/8