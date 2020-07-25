На косіння газонів і стрижку кущів у Луцьку передбачають витратити кілька мільйонів
Сьогодні, 16:26
На озеленення територій та утримання зелених насаджень Луцької міської територіальної громади передбачили 14,7 мільйона гривень.
Про це йдеться на платформі ProZorro.
Так, закупівлю поділили на 7 лотів. Йдеться про послуги з косіння газонів, стрижки кущів, вирізування самонасіву і порослі кущів м`яколистяних порід дерево-чагарникової рослинності на території міської громади. Переможець аукціону повинен дотримуватися Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.
Середня висота травостотою на газонах після їх скошування не повинна перевищувати 5 см. Надати послуги переможець повинен до кінця року.
Очікувана вартість закупівлі - 14 759 000 гривень.
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Про це йдеться на платформі ProZorro.
Так, закупівлю поділили на 7 лотів. Йдеться про послуги з косіння газонів, стрижки кущів, вирізування самонасіву і порослі кущів м`яколистяних порід дерево-чагарникової рослинності на території міської громади. Переможець аукціону повинен дотримуватися Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, природоохоронного законодавства, техніки безпеки та охорони праці.
Середня висота травостотою на газонах після їх скошування не повинна перевищувати 5 см. Надати послуги переможець повинен до кінця року.
Очікувана вартість закупівлі - 14 759 000 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 16:26