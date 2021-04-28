У Луцьку причепурять міст на Перемоги
Сьогодні, 12:35
У Луцьку проведуть поточний ремонт шляхопроводу на проспекті Перемоги.
Про це йдеться на платформі ProZorro.
Згідно з документацією, на шляхопроводі здійснять фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих металевих поверхонь, ґрат та огорож. Також очистять проїжджу частину від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням трактора з причепом.
Роботи мають виконати впродовж травня-червня із гарантією на рік. Очікувана вартість закупівлі - 137 900 гривень.
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Про це йдеться на платформі ProZorro.
Згідно з документацією, на шляхопроводі здійснять фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих металевих поверхонь, ґрат та огорож. Також очистять проїжджу частину від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням трактора з причепом.
Роботи мають виконати впродовж травня-червня із гарантією на рік. Очікувана вартість закупівлі - 137 900 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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