У Луцьку причепурять міст на Перемоги





Про це йдеться на платформі



Згідно з документацією, на шляхопроводі здійснять фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих металевих поверхонь, ґрат та огорож. Також очистять проїжджу частину від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням трактора з причепом.



Роботи мають виконати впродовж травня-червня із гарантією на рік. Очікувана вартість закупівлі - 137 900 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку проведуть поточний ремонт шляхопроводу на проспекті Перемоги.Про це йдеться на платформі ProZorro Згідно з документацією, на шляхопроводі здійснять фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих металевих поверхонь, ґрат та огорож. Також очистять проїжджу частину від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням трактора з причепом.Роботи мають виконати впродовж травня-червня із гарантією на рік. Очікувана вартість закупівлі - 137 900 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію