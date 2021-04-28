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У Луцьку причепурять міст на Перемоги

У Луцьку причепурять міст на Перемоги
У Луцьку проведуть поточний ремонт шляхопроводу на проспекті Перемоги.

Про це йдеться на платформі ProZorro.

Згідно з документацією, на шляхопроводі здійснять фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих металевих поверхонь, ґрат та огорож. Також очистять проїжджу частину від нанесеного ґрунту біля бордюрів вручну з використанням трактора з причепом.

Роботи мають виконати впродовж травня-червня із гарантією на рік. Очікувана вартість закупівлі - 137 900 гривень.

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Теги: міст, Перемоги, Луцьк
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