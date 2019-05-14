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Із Луцька до Гаразджі на великодні свята курсуватиме тролейбус №3а

Із Луцька до Гаразджі на великодні свята курсуватиме тролейбус №3а
Для кращого доїзду до кладовища у село Гаразджа від завтра, 30 квітня, організують перевезення пасажирів тролейбусом за маршрутом № 3а "Київський м-н – с.Гаразджа (кладовище)".

Про це повідомляють на сайті мерії.

Тролейбуси за цим маршрутом курсуватимуть включно до 8 травня, окрім двох пасхальних днів - 2 та 3 травня. Їздитимуть "рогаті" 9-00 до 18-00.

Нагадаємо, комунальному підприємству «Луцьке підприємство електротранспорту» доручили організувати в ніч з 1 на 2 травня (з 24.00 до 06.00) перевезення пасажирів за тролейбусними маршрутами:
№ 1 «Бенделіані – Драмтеатр»: Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані – 1 од.,

№ 3 «Лісництво – Драмтеатр»: Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська – 1 од.,
№ 4 «Вересневе – Залізничний вокзал»: Вересневе, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Президента Грушевського – 1 од.,

№ 15 «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ»: Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі – 2 од.,

№ 15-а «ЦУМ – пр-т Молоді – ЦУМ»: Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка – 2 од.

Забезпечать 9 травня (у Провідну неділю) роботу восьми тролейбусів за маршрутом № 7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа».

Окрім того, ФОП Макарчуку М.П. рекомендують залучити для перевезень додаткові транспортні засоби (до 20-ти одиниць) за автобусним маршрутом № 3 «Гаразджа (кладовище) – Госпіталь» 1, 2 та 9 травня.

ТОВ «АТП-Луцьк» рекомендують забезпечити рух одного автобуса за маршрутом № 23 «с. Рованці (церква) – Адреналін Сіті» в ніч з 1 на 2 травня (з 24.00 до 06.00).

ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД 9 травня (у Провідну неділю з 09.00 до 18.00 згідно з розкладом) рекомендують залучити дев'ять автобусів для здійснення перевезень за маршрутом «Конякіна (40-й квартал) – Гаразджа (кладовище)», що проходитиме в прямому та зворотному напрямках вулицями та проспектами: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна та в с. Гаразджа, біля кладовища).

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Теги: громадський транспорт, тролейбус, Гаразджа, Луцьк
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