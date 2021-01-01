Карантинний розподіл в Україні: ще одну область перевели в «жовту» зону
Сьогодні, 12:51
Міністерство охорони здоров'я оновило карантинні зони в Україні.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ України.
Так, наразі "жовтими" стали вже сім регіонів. Сьогодні з "помаранчевої" туди перейшла Вінницька область. А також Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.
"Червоними" поки залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
У "помаранчевій" зоні - вісім регіонів - Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.
Нагадаємо, що в Україні станом на 29 квітня 2021 року виявили 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ України.
Так, наразі "жовтими" стали вже сім регіонів. Сьогодні з "помаранчевої" туди перейшла Вінницька область. А також Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.
"Червоними" поки залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.
У "помаранчевій" зоні - вісім регіонів - Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.
Нагадаємо, що в Україні станом на 29 квітня 2021 року виявили 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку два будинки – без гарячої води
Сьогодні, 13:01
Карантинний розподіл в Україні: ще одну область перевели в «жовту» зону
Сьогодні, 12:51
У Луцьку причепурять міст на Перемоги
Сьогодні, 12:35