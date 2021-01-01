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Карантинний розподіл в Україні: ще одну область перевели в «жовту» зону

Карантинний розподіл в Україні: ще одну область перевели в «жовту» зону
Міністерство охорони здоров'я оновило карантинні зони в Україні.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ України.

Так, наразі "жовтими" стали вже сім регіонів. Сьогодні з "помаранчевої" туди перейшла Вінницька область. А також Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області.

"Червоними" поки залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У "помаранчевій" зоні - вісім регіонів - Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська і Черкаська області.

Нагадаємо, що в Україні станом на 29 квітня 2021 року виявили 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 518 дітей та 259 медпрацівників.

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Теги: зони, карантин, розподіл
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