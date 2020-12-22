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У Луцьку на перехресті – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО

У Луцьку на перехресті – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО
Сьогодні, 29 квітня, у Луцьку на перехресті вул. Устилузька - вул. Об'їздна сталася дорожньо-транспортна пригода.

Відео аварії опублікували на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Повідомляють, о 10 год 58 хв на камери відеоспостереження "Центру безпеки міста Луцьк" на вул. Устилузькій зафіксували ДТП за участі двох легкових автомобілів.

Водій автомобіля Renault не дотримався безпечної дистанції, не був уважний та здійснив зіткнення з автомобілем Peugeot, що рухався попереду. Обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

На місце події працювала поліція для з'ясування усіх обставин.



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Теги: Луцьк, аварія, перехрестя
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