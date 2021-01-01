У Луцьку затримали нелегального мігранта з Вірменії





Про це



Затримали громадянина Республіки Вірменія, який перебував понад 8 років на території України незаконно, із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.



Правопорушник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.



На іноземця склали адміністративний протокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі від 1700 до 5100 грн.



Прийняли рішення про примусове повернення іноземця до країни походження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку міграційна поліція виявила нелегального мігранта.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Затримали громадянина Республіки Вірменія, який перебував понад 8 років на території України незаконно, із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.Правопорушник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.На іноземця склали адміністративний протокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі від 1700 до 5100 грн.Прийняли рішення про примусове повернення іноземця до країни походження.

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