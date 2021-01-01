вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку затримали нелегального мігранта з Вірменії

У Луцьку затримали нелегального мігранта з Вірменії
У Луцьку міграційна поліція виявила нелегального мігранта.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.

Затримали громадянина Республіки Вірменія, який перебував понад 8 років на території України незаконно, із порушенням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

Правопорушник раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

На іноземця склали адміністративний протокол за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф у розмірі від 1700 до 5100 грн.

Прийняли рішення про примусове повернення іноземця до країни походження.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, нелегальний мігрант, Вірменія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Конкуренція з іншими медзакладами і зручність для пацієнтів: у Луцьку створили медичне об’єднання
Златан, Абдулазіз, Авігея і Версавія: які незвичні імена волиняни давали своїм малюкам цьогоріч
У Луцьку хочуть створити студентський кампус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому фітнес-центрі злодій викрав у дівчини гроші
Сьогодні, 14:03
ПЦУ розвінчала популярний міф про генеральне прибирання у Чистий четвер
Сьогодні, 13:57
У Луцьку затримали нелегального мігранта з Вірменії
Сьогодні, 13:25
У Луцьку на перехресті – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:09
У Луцьку два будинки – без гарячої води
Сьогодні, 13:01
Схожі новини
У Луцьку на перехресті – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО У Луцьку на перехресті – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:09
У Луцьку два будинки – без гарячої води У Луцьку два будинки – без гарячої води
Сьогодні, 13:01
Із Луцька до Гаразджі на великодні свята курсуватиме тролейбус №3а Із Луцька до Гаразджі на великодні свята курсуватиме тролейбус №3а
Сьогодні, 12:45
У Луцьку причепурять міст на Перемоги У Луцьку причепурять міст на Перемоги
Сьогодні, 12:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку пропонують ввести кримінальну відповідальність за співпрацю з Росією
28 квітень, 16:17
 1
У луцькому фітнес-центрі злодій викрав у дівчини гроші
Сьогодні, 14:03
 0
ПЦУ розвінчала популярний міф про генеральне прибирання у Чистий четвер
Сьогодні, 13:57
 0
У Луцьку затримали нелегального мігранта з Вірменії
Сьогодні, 13:25
 0
У Луцьку на перехресті – аварія за участю двох легковиків. ВІДЕО
Сьогодні, 13:09
 0
Медіа
відео
1/8