Як без шкоди для організму вийти з посту: поради луцьких лікарів

Напередодні Великодня, що цьогоріч відзначають 2 травня, завершується Великий піст. Усі, хто його дотримувався, мають подбати про свій організм і підібрати найоптимальніший варіант виходу з посту.Якщо відразу накинутись на всі продукти, які були заборонені, то можна собі нашкодити. Піст триває аж 48 днів, тому різко виходити з нього – небезпечно, повідомляють на сайті управління охорони здоров'я в Луцьку.Лікарі зазначають, що від різкої зміни раціону страждає весь організм. Тому для виходу із посту треба вдвічі менше часу, ніж тривав він сам, а їжа має бути легкою, без надміру смаженого чи жирного.За час посту людина відвикає від білкової їжі. Організм перестає виробляти ферменти, що розщеплюють м’ясо, яйця і молочні продукти. Тож при різкій зміні раціону виникає важкість, здуття, спазми. Після посту страждає вся травна система, а найчутливішою до переїдання є підшлункова залоза.Їсти варто потроху і часто, кожні 3–4 години. Кефір і йогурт допоможуть організму звикнути до непісної їжі.Можна невеликий шматок запеченої або тушкованої свинини, яловичини, курки, індички чи кролика. Але не ковбасу. Качку можна на шостий день після посту.Їжте невеликими порціями, не налягаючи на яйця і паски. Яйце дозволене одне, бо перевантажує печінку.Пийте багато води. Це заспокоїть шлунок і прожене голод.Рекомендують випивати склянку води за пів години до того як сядете за стіл або через 1-2 години після прийому їжі. Але пам’ятайте, що запивати їжу не потрібно.Забудьте на деякий час про цукерки та свіжу випічку, хоча б у перші 3-5 днів. Їсти бажано ті паски, які спечені ще в Чистий четвер.Корисно їсти білу рибу, политу лимонним соком. Він заміняє шлунковий сік.Будьте обережні з алкоголем. Після посту краще вживати сухе вино (не більше 100-200 мл).