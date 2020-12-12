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ПЦУ розвінчала популярний міф про генеральне прибирання у Чистий четвер

ПЦУ розвінчала популярний міф про генеральне прибирання у Чистий четвер
У Православній церкві України пояснили значення Чистого четверга і заявили, що в цей день віряни повинні сповідуватися та причащатися, а не влаштовувати генеральне прибирання осель чи омиватися водою.

Про це йдеться на офіційній сторінці ПЦУ у фейсбуці.

У ПЦУ зазначили, що Великий четвер Страсної седмиці церква згадує важливу подію – Тайну Вечерю, під час якої Господь Ісус Христос встановив Святе Причастя (Євхаристію) – Таїнство Церкви, через яке вірні очищаються від гріхів та єднаються з Господом. Під час Тайної Вечері Спаситель також омив ноги своїм учням, показавши тим самим приклад братської любові, жертовності та служіння ближньому.

Церква закликає вірян в цей день причаститися, а ввечері вислухати читання 12 уривків з Євангелія, що розповідають про страждання Ісуса Христа та його розп’яття.

"Тож Чистий четвер зветься таким не через буквальне його розуміння (що необхідно влаштовувати прибирання осель або омиватися водою), а тому, що люди у храмах сповідаються і причащаються, очищуючись від гріхів та єднаючись у святій Євхаристії з Господом...Прибирання – це корисна і добра річ, але під час приготувань до Великодня не треба забувати про найважливіше – зустріти свято з чистою душею. Тож сплануйте провести Великий четвер так, щоби встигнути не лише прибрати своє помешкання, помити вікна чи спекти паски, а й з’єднатися з Господом у святій Євхаристії. Поставте Бога на перше місце, і тоді все у вашому житті буде на своїх, потрібних місцях", - резюмували у ПЦУ.




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Теги: ПЦУ, Чистий четвер, пояснення, церква
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