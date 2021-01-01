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У луцькому фітнес-центрі злодій викрав у дівчини гроші

У луцькому фітнес-центрі злодій викрав у дівчини гроші
Поліцейські розкрили крадіжку у Луцьку.

Учора, 28 квітня, до поліції звернулася 18-річна лучанка. Дівчина повідомила, що у роздягальні фітнес-центру у Луцьку зловмисник пошкодив замок її шафи та викрав 1 тис. грн, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці встановили, що злочин скоїв несудимий 23-річний житель міста Дніпро.

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, мова йде про крадіжку, поєднану з проникненням у сховище, досудове розслідування триває.

Санкція ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає до шести років позбавлення волі.

Головне фото – ілюстративне.


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Теги: фітнес-центр, злодій, крадіжка
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