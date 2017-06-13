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Туреччина скасовує обов'язкові ПЛР-тести для українців

Туреччина скасовує обов'язкові ПЛР-тести для українців
Із 15 травня Туреччина скасує обов'язкові ПЛР-тести для тих, хто в'їжджає із 17 країн, серед яких – Україна.

Про це повідомляє сайт Turprofi.com.ua із посиланням на документ МВС Туреччини. Цю інформацію також підтверджує сайт турецького лоукостера Pegasus, - пише Ліга.Новини.

"Турки намагаються компенсувати відсутність російського турпотоку іншими. І шукають будь-які шляхи для мінімізації збитків. Для попиту це добре – він виросте. Не виключаю, що Туреччина так перетягне на себе клієнтів з інших напрямків, де тести вимагати будуть: наприклад, з Єгипту та Болгарії", – зазначає директор "Аполло-тур" Андрій Демура.

Глава IT-Tour Юрій Авдєєв вважає, що скасування ПЛР-тестів збільшить попит ненабагато і Туреччина якийсь час ще буде "горіти".

"Частина туристів бояться локдауну, хтось хотів у готель, який наразі закрито, десь скасовано концерти – все це впливає. Але до 15 травня люди звикнуть, а 17 локдаун знімуть", – вважає він.

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Теги: Туреччина, ПЛР-тести, українці
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