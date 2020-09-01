У Польщі арештували чоловіка та жінку з України, які обікрали мешканців хостелу





Як повідомляє



Спочатку вони забрали цінні речі з кімнат. Здобиччю злодіїв стали мобільні телефони, ноутбуки, золоті прикраси та чимала сума готівки в різних валютах. Загалом від дій чоловіка та жінки постраждало 11 осіб.



Поліція швидко вирахувала крадіїв і передала інформацію про них прикордонникам. Громадян України затримали вже наступного дня, коли вони намагалися покинути територію Польщі.



Після затримання чоловіка та жінку за рішенням суду посадили під тимчасовий арешт на 3 місяці. За скоєний злочин вони можуть отримати до 10 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску в Гребенному прикордонники затримали двох українців, які пограбували кількох мешканців хоселу і намагалися втекти з Польщі.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на mazowiecka.policja.gov.pl, 32-річний чоловік та його 26-річна партнерка у той час, поки мешканці хостела були на роботі, пограбували їх.Спочатку вони забрали цінні речі з кімнат. Здобиччю злодіїв стали мобільні телефони, ноутбуки, золоті прикраси та чимала сума готівки в різних валютах. Загалом від дій чоловіка та жінки постраждало 11 осіб.Поліція швидко вирахувала крадіїв і передала інформацію про них прикордонникам. Громадян України затримали вже наступного дня, коли вони намагалися покинути територію Польщі.Після затримання чоловіка та жінку за рішенням суду посадили під тимчасовий арешт на 3 місяці. За скоєний злочин вони можуть отримати до 10 років тюрми.

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