У Польщі арештували чоловіка та жінку з України, які обікрали мешканців хостелу
Сьогодні, 20:11
У пункті пропуску в Гребенному прикордонники затримали двох українців, які пограбували кількох мешканців хоселу і намагалися втекти з Польщі.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на mazowiecka.policja.gov.pl, 32-річний чоловік та його 26-річна партнерка у той час, поки мешканці хостела були на роботі, пограбували їх.
Спочатку вони забрали цінні речі з кімнат. Здобиччю злодіїв стали мобільні телефони, ноутбуки, золоті прикраси та чимала сума готівки в різних валютах. Загалом від дій чоловіка та жінки постраждало 11 осіб.
Поліція швидко вирахувала крадіїв і передала інформацію про них прикордонникам. Громадян України затримали вже наступного дня, коли вони намагалися покинути територію Польщі.
Після затримання чоловіка та жінку за рішенням суду посадили під тимчасовий арешт на 3 місяці. За скоєний злочин вони можуть отримати до 10 років тюрми.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на mazowiecka.policja.gov.pl, 32-річний чоловік та його 26-річна партнерка у той час, поки мешканці хостела були на роботі, пограбували їх.
Спочатку вони забрали цінні речі з кімнат. Здобиччю злодіїв стали мобільні телефони, ноутбуки, золоті прикраси та чимала сума готівки в різних валютах. Загалом від дій чоловіка та жінки постраждало 11 осіб.
Поліція швидко вирахувала крадіїв і передала інформацію про них прикордонникам. Громадян України затримали вже наступного дня, коли вони намагалися покинути територію Польщі.
Після затримання чоловіка та жінку за рішенням суду посадили під тимчасовий арешт на 3 місяці. За скоєний злочин вони можуть отримати до 10 років тюрми.
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