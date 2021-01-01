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Волинські патрульні повернули чоловіку загублену сумку

Волинські патрульні повернули чоловіку загублену сумку
Ковельські патрульні повернули власнику загублену сумку.

Так, 29 квітня, під час патрулювання на бульварі Лесі Українки, неподалік приміщення автостанції, до поліцейських звернувся чоловік та повідомив, що помітив залишену сумку, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Патрульні дійсно виявили сумку, яка стояла без нагляду. При візуальному огляді, поліцейські помітили студентський квиток, встановили дані власника і його номер телефону.

Інспектори одразу зателефонували до власника та повідомили про знахідку. А згодом зустрілися з ним та передали йому сумку.

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Теги: загублена сумка, Ковель
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