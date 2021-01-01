Волинські патрульні повернули чоловіку загублену сумку
Сьогодні, 15:08
Ковельські патрульні повернули власнику загублену сумку.
Так, 29 квітня, під час патрулювання на бульварі Лесі Українки, неподалік приміщення автостанції, до поліцейських звернувся чоловік та повідомив, що помітив залишену сумку, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Патрульні дійсно виявили сумку, яка стояла без нагляду. При візуальному огляді, поліцейські помітили студентський квиток, встановили дані власника і його номер телефону.
Інспектори одразу зателефонували до власника та повідомили про знахідку. А згодом зустрілися з ним та передали йому сумку.
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Так, 29 квітня, під час патрулювання на бульварі Лесі Українки, неподалік приміщення автостанції, до поліцейських звернувся чоловік та повідомив, що помітив залишену сумку, - інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.
Патрульні дійсно виявили сумку, яка стояла без нагляду. При візуальному огляді, поліцейські помітили студентський квиток, встановили дані власника і його номер телефону.
Інспектори одразу зателефонували до власника та повідомили про знахідку. А згодом зустрілися з ним та передали йому сумку.
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