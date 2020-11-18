За незаконні рубки лісів судитимуть колишнього керівника Шацького нацпарку





Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.



Слідство вважає, що посадовець у 2017 році внаслідок неналежного виконання посадових обов’язків, у порушення вимог чинного законодавства без отримання відповідних дозволів та лімітів видав лісорубні квитки, на підставі яких проведено незаконні рубки формування і оздоровлення лісів на території об’єкта природно-заповідного фонду, чим державі завдано збитків на суму понад 7,3 мільйона гривень.



Довідково: санкцією ч.2 ст. 367 КК України за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення колишнім директором Шацького нацпарку службової недбалості. Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.Слідство вважає, що посадовець у 2017 році внаслідок неналежного виконання посадових обов’язків, у порушення вимог чинного законодавства без отримання відповідних дозволів та лімітів видав лісорубні квитки, на підставі яких проведено незаконні рубки формування і оздоровлення лісів на території об’єкта природно-заповідного фонду, чим державі завдано збитків на суму понад 7,3 мільйона гривень.санкцією ч.2 ст. 367 КК України за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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