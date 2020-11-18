За незаконні рубки лісів судитимуть колишнього керівника Шацького нацпарку
Сьогодні, 15:19
Волинська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення колишнім директором Шацького нацпарку службової недбалості.
Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство вважає, що посадовець у 2017 році внаслідок неналежного виконання посадових обов’язків, у порушення вимог чинного законодавства без отримання відповідних дозволів та лімітів видав лісорубні квитки, на підставі яких проведено незаконні рубки формування і оздоровлення лісів на території об’єкта природно-заповідного фонду, чим державі завдано збитків на суму понад 7,3 мільйона гривень.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 367 КК України за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Про це інформує пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Слідство вважає, що посадовець у 2017 році внаслідок неналежного виконання посадових обов’язків, у порушення вимог чинного законодавства без отримання відповідних дозволів та лімітів видав лісорубні квитки, на підставі яких проведено незаконні рубки формування і оздоровлення лісів на території об’єкта природно-заповідного фонду, чим державі завдано збитків на суму понад 7,3 мільйона гривень.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 367 КК України за службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Коментарі 1
А може Шумський?
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