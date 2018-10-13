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На Львівщині харків'янина вкусила змія: він потрапив у реанімацію

На Львівщині харків'янина вкусила змія: він потрапив у реанімацію
На Львівщині зафіксували перший випадок укусу змії у 2021 році.

Про це інформує ДСНС в області.

Інцидент трапився 28 квітня близько 16:20. У реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня важкості з діагнозом "укус змії правої кисті" надійшов пацієнт.

Чоловік - 1982 року народження, житель міста Харків.

Рятувальники закликають мешканців області бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу. Краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.


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Теги: укус, змія, Львівщина
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