На Львівщині харків'янина вкусила змія: він потрапив у реанімацію
Сьогодні, 15:46
На Львівщині зафіксували перший випадок укусу змії у 2021 році.
Про це інформує ДСНС в області.
Інцидент трапився 28 квітня близько 16:20. У реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня важкості з діагнозом "укус змії правої кисті" надійшов пацієнт.
Чоловік - 1982 року народження, житель міста Харків.
Рятувальники закликають мешканців області бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу. Краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.
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Про це інформує ДСНС в області.
Інцидент трапився 28 квітня близько 16:20. У реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня важкості з діагнозом "укус змії правої кисті" надійшов пацієнт.
Чоловік - 1982 року народження, житель міста Харків.
Рятувальники закликають мешканців області бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу. Краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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