На Львівщині харків'янина вкусила змія: він потрапив у реанімацію





Про це інформує ДСНС в області.



Інцидент трапився 28 квітня близько 16:20. У реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня важкості з діагнозом "укус змії правої кисті" надійшов пацієнт.



Чоловік - 1982 року народження, житель міста Харків.



Рятувальники закликають мешканців області бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу. Краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Львівщині зафіксували перший випадок укусу змії у 2021 році.Про це інформує ДСНС в області.Інцидент трапився 28 квітня близько 16:20. У реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні в стані середнього ступеня важкості з діагнозом "укус змії правої кисті" надійшов пацієнт.Чоловік - 1982 року народження, житель міста Харків.Рятувальники закликають мешканців області бути обережними та уважними, вирушаючи у ліс чи на природу. Краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

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