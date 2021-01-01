У розкладі руху двох волинських поїздів – тимчасові зміни
Сьогодні, 16:37
У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегонах Ковель – Люблинець-Волинський та Снятин – Завалля зазнає змін графік руху приміських поїздів, що курсують у сполученні Ковель – Червоноград та Коломия - Вадул-Сірет.
Про це повідомляє Львівська залізниця.
Тож упродовж 5-15 травня цього року приміські поїзди № 6305 Ковель – Червоноград та № 6302 Червоноград – Ковель курсуватимуть без заїзду на ст. Ізов.
У вказаний період поїзд № 6305 Ковель – Червоноград вирушатиме з Ковеля о 19:16 (замість 17:47), Фасти 19:23-19:24, Люблинець-Волин. 19:33-19:35, Ружин 19:46-19:47, Турiйськ 20:00-20:09, Обеніжи 20:17-20:18, Туропін 20:24-20:25, Овадно 20:36-20:37, Володимир-Волин. 20:50-20:57, далі – за чинним розкладом;
поїзд № 6302 Червоноград – Ковель курсуватиме до ст. Володимир-Волин. за діючим розкладом, Володимир-Волин. 05:46-05:50, Овадно 06:04-06:05, Туропін 06:15-06:16, Обеніжи 06:22-06:23, Турiйськ 06:31-06:32, Ружин 06:40-06:41, Люблинець-Волин. 06:48-06:49, Фасти 06:57-06:58, прибуття в Ковель 07:05 (замість 08:45).
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Про це повідомляє Львівська залізниця.
Тож упродовж 5-15 травня цього року приміські поїзди № 6305 Ковель – Червоноград та № 6302 Червоноград – Ковель курсуватимуть без заїзду на ст. Ізов.
У вказаний період поїзд № 6305 Ковель – Червоноград вирушатиме з Ковеля о 19:16 (замість 17:47), Фасти 19:23-19:24, Люблинець-Волин. 19:33-19:35, Ружин 19:46-19:47, Турiйськ 20:00-20:09, Обеніжи 20:17-20:18, Туропін 20:24-20:25, Овадно 20:36-20:37, Володимир-Волин. 20:50-20:57, далі – за чинним розкладом;
поїзд № 6302 Червоноград – Ковель курсуватиме до ст. Володимир-Волин. за діючим розкладом, Володимир-Волин. 05:46-05:50, Овадно 06:04-06:05, Туропін 06:15-06:16, Обеніжи 06:22-06:23, Турiйськ 06:31-06:32, Ружин 06:40-06:41, Люблинець-Волин. 06:48-06:49, Фасти 06:57-06:58, прибуття в Ковель 07:05 (замість 08:45).
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