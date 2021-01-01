Трьох патрульних з Волині, які побили і незаконно затримали чоловіка, відсторонили від посад





Про це інформує пресслужба прокуратура Волині.



Слідство вважає, що уночі 1 вересня 2020 року правоохоронці без складання будь-яких відповідних документів про затримання та за відсутності законних підстав застосували насильство й металеві кайданки і незаконно затримали чоловіка, який повідомив про викрадення у нього майна.



Окрім того, поліцейські умисно завдали потерпілому численні тілесні ушкодження та без верхнього одягу перевезли його в службовому автомобілі в інше місце для проведення слідчих дій.



Суд обрав правоохоронцям запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.



Досудове розслідування триває.







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