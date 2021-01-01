У Луцьку запрацював новий маршрут №23а: як курсують автобуси





Нагадаємо, що нещодавно



Автобуси за цим маршрутом курсують такими вулицями:



- шлях за маршрутом у прямому напрямку: Конякіна, Карпенка-Карого, Перемоги, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, (Шота Руставелі) с. Рованці.



- у зворотному напрямку: с.Рованці (Шота Руставелі), Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна (місця міжзмінного відстою на вул. Шота Руставелі, у с. Рованці (церква) та на вул. Конякіна на території КРЦ “Адреналін Сіті”).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для зручності лучан відкрили новий автобусний маршрут.Нагадаємо, що нещодавно вийшов автобусний маршрут №23а “с. Рованці (церква) – Адреналін Сіті”. До проведення конкурсу та визначення переможця перевезення здійснює ТОВ “БЕСТ ЛЕНАД ГРУП”,- йдеться на сайті Луцькради.Автобуси за цим маршрутом курсують такими вулицями:- шлях за маршрутом у прямому напрямку: Конякіна, Карпенка-Карого, Перемоги, Винниченка, Словацького, Богдана Хмельницького, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані, Дружби Народів, (Шота Руставелі) с. Рованці.- у зворотному напрямку: с.Рованці (Шота Руставелі), Дружби Народів, Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Київський майдан, Задворецька, Карпенка-Карого, Соборності, Гордіюк, Конякіна (місця міжзмінного відстою на вул. Шота Руставелі, у с. Рованці (церква) та на вул. Конякіна на території КРЦ “Адреналін Сіті”).

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