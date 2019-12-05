Старі ціни на квартири в «Амстердамі» – до кінця травня*

ЖК «Амстердам» – підвищення цін на житло. Протягом травня вартість квадратного метра у квартирах - від 17 500 грн/м2.



Житловий комплекс “Амстердам” - інноваційне житло, яке зводить Будівельна компанія “Інвестор” в с. Струмівка поруч із котеджним містечком “Струмочок”. У цьому ЖК запланували багато нових будівельних, архітектурних та інших рішень: власна котельня, нові дизайни квартир, професійна обслуговуюча компанія, багато організованого простору для дозвілля мешканців поза квартирами, а також - нова технологія будівництва.



Зверніть увагу! В “Амстердамі” почали продавати мансардні квартири на верхньому 5 поверсі. За рахунок висоти кімнат ці помешкання є більш просторими, мають цікавий дизайн та ряд інших особливостей. Більше про цю пропозицію можна прочитати за посиланням.



Приклади планувань квартир



Починаючи із ЖК “Амстердам”, “Інвестор” переходить на монолітне будівництво з використанням керамічних блоків. Така технологія дає ряд переваг:



- надійність: монолітна будівля більш стійка, їй не загрожує просідання чи тріщини на стінах;

- висока енергоефективність будівлі, краще зберігається тепло;

- гарна звукоізоляція;

- відсутність несучих стін в квартирах дозволяє легку заміну планування;

- екологічність;

- швидкі темпи будівництва: вкладати стіни із керамоблоків швидше та простіше, ніж із цегли;

- практичність: керамоблоки легко штукатурити;

- міцність стін: на відміну від газоблоків, на стіни із керомоблоків можна спокійно монтувати важкі меблі, техніку тощо.



Більше про те, як на ЖК “Амстердам” почали зводити монолітні блоки читайте за посиланням.







Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



+38 067 543 38 24



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)



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