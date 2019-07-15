З Волині видворили «злодія в законі» та колишнього в'язня. ФОТО

Напередодні Великодня волинські міграційники повернули додому російських "злодія у законі" та колишнього в'язня.Так, 29 квітня, їх супроводили до міжнародного пункту пропуску «Сеньківка» та передали російській стороні. Вони перебували в Україні з порушенням міграційного законодавства, - інформує пресслужба Міграційної служби Волинської області.Зазначають, що іноземці мали чимале кримінальне минуле, один з них мав статус «злодія в законі», другий ж, окрім того що намагався незаконно перетнути кордон з Україною, ще й відбував тривалий термін ув’язнення на території Російської Федерації.