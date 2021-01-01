У центрі Володимира кросовер збив опору вуличного освітлення та втік





Про це повдіомляє



Вона впала, побилися скляні круглі плафони, що встановили не так давно. На місці працювали комунальники та оцінювали завдані збитки, а також поліція.



Водій з місця події втік. Як розповідають очевидці, бачили на місці сірий кросовер Mitsubishi.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29-го квітня близько 16:00 у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській на в’їзді до готелю автомобіль збив опору вуличного освітлення.Про це повдіомляє "Буг" Вона впала, побилися скляні круглі плафони, що встановили не так давно. На місці працювали комунальники та оцінювали завдані збитки, а також поліція.Водій з місця події втік. Як розповідають очевидці, бачили на місці сірий кросовер Mitsubishi.

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