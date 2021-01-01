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У центрі Володимира кросовер збив опору вуличного освітлення та втік

У центрі Володимира кросовер збив опору вуличного освітлення та втік
29-го квітня близько 16:00 у Володимирі-Волинському на вулиці Ковельській на в’їзді до готелю автомобіль збив опору вуличного освітлення.

Про це повдіомляє "Буг".

Вона впала, побилися скляні круглі плафони, що встановили не так давно. На місці працювали комунальники та оцінювали завдані збитки, а також поліція.

Водій з місця події втік. Як розповідають очевидці, бачили на місці сірий кросовер Mitsubishi.


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Теги: Володимир, аварія, ліхтар
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