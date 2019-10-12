Україна внесла скандального репера Моргенштерна до «чорного списку»





Відповідне рішення за поданням Служби безпеки України 28 квітня прийняло Міністерство культури та інформаційної політики України, повідомляє управління Служби безпеки України.



Тож реп-виконавець Валєєв Алішер (Моргенштерн) не буде проводити концерти в Україні.



Зазначимо, що російський реп виконавець планував концерти в трьох українських містах. У Києві 3 червня, в Харкові 4 червня і 7 червня в Запоріжжі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російського репера «Моргенштерна» включили до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці Україні.Відповідне рішення за поданням Служби безпеки України 28 квітня прийняло Міністерство культури та інформаційної політики України, повідомляє управління Служби безпеки України.Тож реп-виконавець Валєєв Алішер (Моргенштерн) не буде проводити концерти в Україні.Зазначимо, що російський реп виконавець планувавУ Києві 3 червня, в Харкові 4 червня і 7 червня в Запоріжжі.

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