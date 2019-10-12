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Україна внесла скандального репера Моргенштерна до «чорного списку»

Україна внесла скандального репера Моргенштерна до «чорного списку»
Російського репера «Моргенштерна» включили до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці Україні.

Відповідне рішення за поданням Служби безпеки України 28 квітня прийняло Міністерство культури та інформаційної політики України, повідомляє управління Служби безпеки України.

Тож реп-виконавець Валєєв Алішер (Моргенштерн) не буде проводити концерти в Україні.

Зазначимо, що російський реп виконавець планував концерти в трьох українських містах. У Києві 3 червня, в Харкові 4 червня і 7 червня в Запоріжжі.

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Теги: чорний список, Мінкульт, російський репер
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Коментарі 1
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Як таке можна слухати , фууу((
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