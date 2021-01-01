Погода в Луцьку та Волинській області на п'ятницю, 30 квітня





Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.



У Луцьку завтра, у п'ятницю, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9⁰ тепла, вдень 17-19⁰ тепла.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області завтра, 30 квітня, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.Про це йдеться на сайті Волинського обласного центру з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° тепла, вдень 15-20° тепла.У Луцьку завтра, у п'ятницю, очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9⁰ тепла, вдень 17-19⁰ тепла.

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