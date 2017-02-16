На Волині музичній школі повернули викрадені скрипки, гітари та сопілки

На Ківерцівщині поліція повернула музичній школі викрадені інструменти на суму понад 20 тис.грн.Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.Пригода трапилася у листопаді минулого року. Невідомий пошкодив вікно у Цуманській дитячій музичній школі та викрав із навчального закладу інструменти, зокрема, дві скрипки, чотири гітари та три сопілки.У рамках досудового розслідування оперативники вийшли на слід правопорушника. Ним виявився житель селища Цумань.Згодом, під час проведення санкціонованого обшуку за його місцем проживання, поліцейські вилучили одну скрипку в футлярі, електрогітару та домбру. Окрім цього, правоохоронці встановили місцезнаходження інших музичних інструментів, які також вилучили. За результатами проведеної судово – товарознавчої експертизи, вилучені інструменти оцінили у 20 тис. 100 грн.Зловмисникові, який вчинив кримінальне правопорушення, слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.