На Волині музичній школі повернули викрадені скрипки, гітари та сопілки
Сьогодні, 22:14
На Ківерцівщині поліція повернула музичній школі викрадені інструменти на суму понад 20 тис.грн.
Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.
Пригода трапилася у листопаді минулого року. Невідомий пошкодив вікно у Цуманській дитячій музичній школі та викрав із навчального закладу інструменти, зокрема, дві скрипки, чотири гітари та три сопілки.
У рамках досудового розслідування оперативники вийшли на слід правопорушника. Ним виявився житель селища Цумань.
Згодом, під час проведення санкціонованого обшуку за його місцем проживання, поліцейські вилучили одну скрипку в футлярі, електрогітару та домбру. Окрім цього, правоохоронці встановили місцезнаходження інших музичних інструментів, які також вилучили. За результатами проведеної судово – товарознавчої експертизи, вилучені інструменти оцінили у 20 тис. 100 грн.
Зловмисникові, який вчинив кримінальне правопорушення, слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
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Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.
Пригода трапилася у листопаді минулого року. Невідомий пошкодив вікно у Цуманській дитячій музичній школі та викрав із навчального закладу інструменти, зокрема, дві скрипки, чотири гітари та три сопілки.
У рамках досудового розслідування оперативники вийшли на слід правопорушника. Ним виявився житель селища Цумань.
Згодом, під час проведення санкціонованого обшуку за його місцем проживання, поліцейські вилучили одну скрипку в футлярі, електрогітару та домбру. Окрім цього, правоохоронці встановили місцезнаходження інших музичних інструментів, які також вилучили. За результатами проведеної судово – товарознавчої експертизи, вилучені інструменти оцінили у 20 тис. 100 грн.
Зловмисникові, який вчинив кримінальне правопорушення, слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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