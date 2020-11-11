ФК «Волинь» на виїзді поступився житомирському «Поліссю»





Як інформує Владислава Леванідова біля власних воріт призвела до того, що його запресингував Станіслав Коваль, від якого з декількох метрів м’яч залетів у ворота «Волині» – 1:0.



Уже за дві хвилини ледь не зрівняв рахунок Богдан Оринчак, якому не вдалося точно переправити у рамку простріл з лівого флангу.



А на 10-й хвилині наш воротар уже виручив команду під час виходу Дениса Галенкова. Волиняни перехопили ініціативу і намагалися відігратися – зокрема, Євген Протасов, обігравшись із Сергієм Сімініним, з меж карної зони не влучив у ближній верхній кут воріт «Полісся». А наприкінці тайму в нашої команди було два небезпечні дальні постріли, однак удар Артура Рябова з льоту до рук забрав Володимир Маханьков, а Сімінін під свисток на перерву пробив вище воріт.



Другий тайм розпочався із подвійної заміни «Волині» – на поле вийшли Максим Войтіховський та Олександр Климець. Саме останній на 64-й хвилині виривався на «побачення» із Маханьковим, однак цей вихід зірвав фол Галенкова, за який гравець господарів отримав червону картку та залишив команду в меншості. Оринчак з небезпечного штрафного пробив у стінку.



«Волинь» продовжувала тиск на ворота суперників, однак по-справжньому небезпечні моменти створювала вкрай рідко. А під час найкращих гольових можливостей нашої команди – після удару Віталія Приндети після кутового, а також штрафного у виконанні Івана Цюпи – «Полісся» здорово виручав Маханьков. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів поля.



Серія невдач в останніх матчах добряче вдарила по сподіваннях «Волині» цього сезону. А повернутися на шлях перемог наша команда намагатиметься 7 травня, коли зіграє виїзний поєдинок проти краматорського «Авангарду».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 29 квітня, в рамках 24 туру Чемпіонату України з футболу, луцька «Волинь» поступилася в гостях житомирському ФК «Полісся». Рахунок зустрічі 1:0.Як інформує пресслужба луцьких футболістів, початок звітного поєдинку став шоковим для «Хрестоносців» – груба помилкабіля власних воріт призвела до того, що його запресингував, від якого з декількох метрів м’яч залетів у ворота «Волині» – 1:0.Уже за дві хвилини ледь не зрівняв рахунок, якому не вдалося точно переправити у рамку простріл з лівого флангу.А на 10-й хвилині наш воротар уже виручив команду під час виходу. Волиняни перехопили ініціативу і намагалися відігратися – зокрема,, обігравшись із, з меж карної зони не влучив у ближній верхній кут воріт «Полісся». А наприкінці тайму в нашої команди було два небезпечні дальні постріли, однак ударз льоту до рук забрав, а Сімінін під свисток на перерву пробив вище воріт.Другий тайм розпочався із подвійної заміни «Волині» – на поле вийшлита. Саме останній на 64-й хвилині виривався на «побачення» із, однак цей вихід зірвав фол, за який гравець господарів отримав червону картку та залишив команду в меншості. Оринчак з небезпечного штрафного пробив у стінку.«Волинь» продовжувала тиск на ворота суперників, однак по-справжньому небезпечні моменти створювала вкрай рідко. А під час найкращих гольових можливостей нашої команди – після ударупісля кутового, а також штрафного у виконанні– «Полісся» здорово виручав Маханьков. У підсумку, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу господарів поля.Серія невдач в останніх матчах добряче вдарила по сподіваннях «Волині» цього сезону. А повернутися на шлях перемог наша команда намагатиметься 7 травня, коли зіграє виїзний поєдинок проти краматорського «Авангарду».

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