У Ковелі збудують тягову підстанцію для електропоїздів, що курсуватимуть в напрямку Держкордону





Про це повідомив в.о. голови правління АТ «Іван Юрик.



«Незабаром дамо старт будівництву стаціонарної тягової підстанції Ковель, яка згодом має замінити тут пересувну. Це важливий об’єкт на стратегічному вантажному напрямку на майже 100-кілометровій дільниці Ковель — Ізов — Держкордон, яку ми електрифікуємо. Підстанція забезпечуватиме живлення пристроїв контактної мережі та інших пристроїв об’єктів на станції», — зазначив Іван Юрик.



Він також повідомив, що згідно з проєктом електрифікації напрямку ще одну тягову підстанцію буде збудовано на станції Володимир-Волинський.



Довідково

Електрифікація напрямку Ковель — Ізов — Держкордон експлуатаційною довжиною 94 км дозволить вийти на новий рівень в експортних вантажних перевезеннях. Зокрема, це дасть змогу збільшити вагу вантажних поїздів з 4,6 до 5,5 тис. тонн, підвищити пропускну спроможність дільниці та скоротити строки доставки вантажів. Також це дозволить вивільнити за рахунок електротяги 10 магістральних тепловозів, суттєво зменшить викиди продуктів згоряння в атмосферу (12 тис. т/рік) та на 136,4 млн грн в рік зменшити експлуатаційні витрати.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На станції Ковель незабаром розпочнеться будівництво стаціонарної тягової підстанції. Вже завершено проєктні роботи, найближчим часом буде підписана угода на проведення держекспертизи цього об’єкта.Про це повідомив в.о. голови правління АТ « Укрзалізниця «Незабаром дамо старт будівництву стаціонарної тягової підстанції Ковель, яка згодом має замінити тут пересувну. Це важливий об’єкт на стратегічному вантажному напрямку на майже 100-кілометровій дільниці Ковель — Ізов — Держкордон, яку ми електрифікуємо. Підстанція забезпечуватиме живлення пристроїв контактної мережі та інших пристроїв об’єктів на станції», — зазначив Іван Юрик.Він також повідомив, що згідно з проєктом електрифікації напрямку ще одну тягову підстанцію буде збудовано на станції Володимир-Волинський.Електрифікація напрямку Ковель — Ізов — Держкордон експлуатаційною довжиною 94 км дозволить вийти на новий рівень в експортних вантажних перевезеннях. Зокрема, це дасть змогу збільшити вагу вантажних поїздів з 4,6 до 5,5 тис. тонн, підвищити пропускну спроможність дільниці та скоротити строки доставки вантажів. Також це дозволить вивільнити за рахунок електротяги 10 магістральних тепловозів, суттєво зменшить викиди продуктів згоряння в атмосферу (12 тис. т/рік) та на 136,4 млн грн в рік зменшити експлуатаційні витрати.

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