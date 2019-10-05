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До Луцька уже не звозитимуть безпритульних тварин з Кам'янця-Подільського

До Луцька уже не звозитимуть безпритульних тварин з Кам'янця-Подільського
Луцький міський голова Ігор Поліщук звертався до міських голів та голів ОТГ щодо припинення співпраці з вилову безпритульних тварин з підприємцем Богданою Ткачук. Вона є засновником і керівником ГО «Порятунок чотирилапих».

Як повідомляє пресслужба луцької міськради,у відповідь на це Кам'янець-Подільський міський голова повідомив про припинення договірних відносин з ФОП Богдани Ткачук (тобто Даною Новарчук).

Згідно з численними повідомленнями зоозахисників, які підтверджуються відповідними доказами, колишню очільницю КП «Ласка» Дану Новарчук звинувачують у незаконному відлові тварин в інших населених пунктах з подальшим випусканням їх на вулиці Луцька.

Окрім цього, із початку діяльності ФОП Ткачук Б.Б. та ГО “Порятунок чотирилапих”, зоозахисники чи не з усіх куточків України зафіксували жорстоке поводження з тваринами, їх утримання в антисанітарних умовах, надання неякісних медичних послуг, в т.ч. і стерилізаційних.

Перевозячи не вакцинованих тварин з одного регіону в інший, без необхідного терміну карантинування (карантинний майданчик у ФОП Ткачук Б.Б. відсутній), підприємець створює загрозу розповсюдженню зоонозних хвороб, які є небезпечними як для життя тварин, так і для життя людей не лише на території Луцької міської територіальної громади, а й на територіях багатьох інших громад України.

"Висловлюємо сподівання, що інші міські голови теж відреагують на звернення міського голови", - пишеться на сайті міськради.

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Теги: Дана Новарчук, припинення договору, Кам'янець-Подільський
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