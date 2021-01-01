30 квітня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні, 30 квітня, Страсна п'ятниця. В християнстві – час скорботи і жалоби. За Біблією, в п’ятницю, наступну за Таємною вечерею, Ісус Христос був засуджений і розп’ятий на хресті. У цей день віруючі згадують про страждання Спасителя.
Сьогодні відзначають день народження громадський діяч Леонід Тивонюк, журналіст Євгенія Стєкунова, заслужений тренер України Володимир Левчук. Вітаємо їх та бажаємо здоров’я, любові й наснаги.
У п'ятницю, 30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Як правильно провести Страсну п’ятницю
Велика п’ятниця – день найсуворішого посту в християнстві. Віруючі повністю відмовляються від їжі до часу винесення в храм плащаниці, а й з цього моменту вирішуються тільки вода і хліб.
Через те, що Страсна п’ятниця – час трауру і скорботи, в цей день особливо не рекомендується вдаватися до веселощів. Замість розваг краще зосередитися на молитві і допомоги близьким.
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Сьогодні відзначають день народження громадський діяч Леонід Тивонюк, журналіст Євгенія Стєкунова, заслужений тренер України Володимир Левчук. Вітаємо їх та бажаємо здоров’я, любові й наснаги.
У п'ятницю, 30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
Як правильно провести Страсну п’ятницю
Велика п’ятниця – день найсуворішого посту в християнстві. Віруючі повністю відмовляються від їжі до часу винесення в храм плащаниці, а й з цього моменту вирішуються тільки вода і хліб.
Через те, що Страсна п’ятниця – час трауру і скорботи, в цей день особливо не рекомендується вдаватися до веселощів. Замість розваг краще зосередитися на молитві і допомоги близьким.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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