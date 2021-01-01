30 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 30 квітня, Страсна п'ятниця. В християнстві – час скорботи і жалоби. За Біблією, в п’ятницю, наступну за Таємною вечерею,був засуджений і розп’ятий на хресті. У цей день віруючі згадують про страждання Спасителя.Сьогодні відзначають день народження громадський діяч, журналіст, заслужений тренер УкраїниВітаємо їх та бажаємо здоров’я, любові й наснаги.У п'ятницю, 30 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Велика п’ятниця – день найсуворішого посту в християнстві. Віруючі повністю відмовляються від їжі до часу винесення в храм плащаниці, а й з цього моменту вирішуються тільки вода і хліб.Через те, що Страсна п’ятниця – час трауру і скорботи, в цей день особливо не рекомендується вдаватися до веселощів. Замість розваг краще зосередитися на молитві і допомоги близьким.