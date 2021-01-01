У МОН пояснили, як закінчиться навчальний рік у школах





Про це йдеться у відповідному



«Згідно із законом України «Про повну загальну середню освіту», навчальний рік у школах завершується не пізніше 1 липня. Водночас структуру і тривалість навчальних року, тижня, дня, а також занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада», — йдеться у роз'ясненні МОН.



Додається, що оцінювання результатів навчання учнів, зокрема підсумкове, може відбуватися (за потреби) «з використанням технологій дистанційного навчання».



Також у МОН звертають увагу, що за наказом від 1 березня вносяться зміни до порядку переведення учнів до наступних класів.

Відповідно до змін, що набрали чинності 27 квітня 2021 року:

• учні 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, переводяться до 10-го класу цього самого закладу чи випускаються із закладу (за власною заявою у разі повноліття чи заявою одного з батьків, інших законних представників);

• учні 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться на наступний рік навчання чи випускаються із закладу, отримують свідоцтво про базову середню освіту;

• учні, які за результатами річного оцінювання з усіх предметів, які вони вивчали у 9-му класі, мають результати навчання високого рівня (10, 11, 12 балів), отримують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.



Також наголошується, що під час зарахування дітей для здобуття початкової освіти забороняється проводити конкурси (будь-які заходи, спрямовані на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини), крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.



Водночас, на період карантину власник установи, організації або уповноважений орган може змінювати режим роботи, зокрема і щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. Таким чином, засновники закладів освіти у період карантину можуть гнучко організовувати прийом документів, зокрема дозволити подавати їх електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису.



Також у МОН додають, що попри відміну державної підсумкової атестації (ДПА), учні мають змогу пройти її за власним бажанням. Для цього потрібно написати заяву у довільній формі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2020-2021-й навчальний рік в Україні закінчиться не пізніше 1 липня, а ось підсумкове оцінювання учнів у школах можна проводити дистанційно. Також учні можуть за бажання пройти державну підсумкову атестацію (ДПА).Про це йдеться у відповідному листі Міністерства освіти і науки України.«Згідно із законом України «Про повну загальну середню освіту», навчальний рік у школах завершується не пізніше 1 липня. Водночас структуру і тривалість навчальних року, тижня, дня, а також занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада», — йдеться у роз'ясненні МОН.Додається, що оцінювання результатів навчання учнів, зокрема підсумкове, може відбуватися (за потреби) «з використанням технологій дистанційного навчання».Також у МОН звертають увагу, що за наказом від 1 березня вносяться зміни до порядку переведення учнів до наступних класів.Відповідно до змін, що набрали чинності 27 квітня 2021 року:• учні 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти, переводяться до 10-го класу цього самого закладу чи випускаються із закладу (за власною заявою у разі повноліття чи заявою одного з батьків, інших законних представників);• учні 9-х класів, які завершили здобуття базової середньої освіти (незалежно від форми здобуття) та переводяться на наступний рік навчання чи випускаються із закладу, отримують свідоцтво про базову середню освіту;• учні, які за результатами річного оцінювання з усіх предметів, які вони вивчали у 9-му класі, мають результати навчання високого рівня (10, 11, 12 балів), отримують свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою.Також наголошується, що під час зарахування дітей для здобуття початкової освіти забороняється проводити конкурси (будь-які заходи, спрямовані на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини), крім закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.Водночас, на період карантину власник установи, організації або уповноважений орган може змінювати режим роботи, зокрема і щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб. Таким чином, засновники закладів освіти у період карантину можуть гнучко організовувати прийом документів, зокрема дозволити подавати їх електронною поштою у сканованій формі без електронного цифрового підпису.Також у МОН додають, що попри відміну державної підсумкової атестації (ДПА), учні мають змогу пройти її за власним бажанням. Для цього потрібно написати заяву у довільній формі.

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