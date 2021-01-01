Міжнародний туризм на «травневі»: куди летять українці





Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними



Політ в обидві країни економ-класом туди і назад коштує близько 200 доларів. Пробути в Туреччині/Грузії українські громадяни планують у середньому 7 днів.



За ними йде четвірка країн дорожчих і більш віддалених – Чорногорія, Кіпр, Єгипет, ОАЕ. Вони суттєво відстають в популярності: на кожну припадає не більш як 2-3% куплених квитків.

При цьому ціни економ-перельотів в середньому вищі (від 220 доларів у Чорногорію до 420 доларів в Емірати). А часу на поїздки в ці країни в середньому закладається більше – по 8-9 днів.



У внутрішньому туризмі топові позиції продовжують утримувати Київ (60 доларів), Одеса (73 долари і Львів (123 долари). В середньому українці летять туди на 4-5 днів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Попри пандемію COVID-19 у світі, українці не відмовляються від відпочинку за кордоном на довгі травневі свята. Хітом продажів 2021 року стала Туреччина з 31% від усіх куплених квитків, за нею йде Грузія (8%).Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот з посиланням на дані сервісу для пошуку авіаквитків онлайн Aviasales.ua (аналізувалися дані щодо вильотів з 1 по 10 травня).Політ в обидві країни економ-класом туди і назад коштує близько 200 доларів. Пробути в Туреччині/Грузії українські громадяни планують у середньому 7 днів.За ними йде четвірка країн дорожчих і більш віддалених – Чорногорія, Кіпр, Єгипет, ОАЕ. Вони суттєво відстають в популярності: на кожну припадає не більш як 2-3% куплених квитків.При цьому ціни економ-перельотів в середньому вищі (від 220 доларів у Чорногорію до 420 доларів в Емірати). А часу на поїздки в ці країни в середньому закладається більше – по 8-9 днів.У внутрішньому туризмі топові позиції продовжують утримувати Київ (60 доларів), Одеса (73 долари і Львів (123 долари). В середньому українці летять туди на 4-5 днів.

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