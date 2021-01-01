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Пожежа залишила без житла: сім'я з волинського села потребує допомоги

Пожежа залишила без житла: сім'я з волинського села потребує допомоги
У молодої сім'ї з села Машів Любомльського району сталася трагедія, згорів будинок.

Без даху над головою залишилось молоде подружжя, однорічний син та батько.
Про допомогу сім'ї написала у Фейсбук Ірина Пендзюх з Любомля.

«Працює тільки чоловік, так як дружина в декреті. Згоріло абсолютно все, меблі, одяг, побутова техніка та ін., - йдеться у дописі. - Тому просимо про допомогу, хто скільки може. Не будьте байдужі до чужої біди Реквізити картки 4149 499142674686 Вікторія Василівна Карпук».




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Теги: допомога сім'я залишилася без житла, пожежа, село Машів Любомльського району
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