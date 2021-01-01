Пожежа залишила без житла: сім'я з волинського села потребує допомоги





Без даху над головою залишилось молоде подружжя, однорічний син та батько.

Про допомогу сім'ї написала у Ірина Пендзюх з Любомля.



«Працює тільки чоловік, так як дружина в декреті. Згоріло абсолютно все, меблі, одяг, побутова техніка та ін., - йдеться у дописі. - Тому просимо про допомогу, хто скільки може. Не будьте байдужі до чужої біди Реквізити картки 4149 499142674686 Вікторія Василівна Карпук».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У молодої сім'ї з села Машів Любомльського району сталася трагедія, згорів будинок.Без даху над головою залишилось молоде подружжя, однорічний син та батько.Про допомогу сім'ї написала у Фейсбук з Любомля.«Працює тільки чоловік, так як дружина в декреті. Згоріло абсолютно все, меблі, одяг, побутова техніка та ін., - йдеться у дописі. - Тому просимо про допомогу, хто скільки може. Не будьте байдужі до чужої біди Реквізити картки».

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