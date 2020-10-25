НАТО почав виведення військ з Афганістану





Про це агентству AFP заявив в четвер офіційний представник Альянсу, повідомляє «



«В середині квітня союзники по НАТО вирішили почати виведення сил місії «Рішуча підтримка» до 1 травня, і це виведення вже почалося. Це буде впорядкований, скоординований і обережний процес», – сказав агентству представник НАТО.



Члени НАТО погодилися в цьому місяці завершити свою місію в Афганістані, яка налічує 9600 осіб, після того, як президент США Джо Байден анонсував виведення американських військових з Афганістану і закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона.



Рішення було ухвалене незважаючи на побоювання, що воно може дозволити талібам відновити владу в країні.



Представник НАТО підкреслив, що безпека військ Альянсу «буде головним пріоритетом на кожному етапі шляху, і ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб уберегти наш персонал від шкоди».



«Будь-які атаки талібів під час виведення військ зіткнуться з рішучою відповіддю. Ми плануємо завершити виведення протягом декількох місяців», – сказав чиновник НАТО, відмовившись повідомити подробиці про терміни.



За словами Байдена, виведення військ США буде завершене до 11 вересня, двадцятої річниці терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан.



Міністерство оборони Німеччини заявило, що планує вивести з країни 1300 військовослужбовців до початку липня.



Місія НАТО «Рішуча підтримка», яка значною мірою покладається на військову інфраструктуру Вашингтона, має персонал з 36 країн – як членів Альянсу, так і країн-партнерів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Північноатлантичний альянс почав організоване виведення своєї місії з Афганістану.Про це агентству AFP заявив в четвер офіційний представник Альянсу, повідомляє « Європейська правда ».«В середині квітня союзники по НАТО вирішили почати виведення сил місії «Рішуча підтримка» до 1 травня, і це виведення вже почалося. Це буде впорядкований, скоординований і обережний процес», – сказав агентству представник НАТО.Члени НАТО погодилися в цьому місяці завершити свою місію в Афганістані, яка налічує 9600 осіб, після того, як президент США Джо Байден анонсував виведення американських військових з Афганістану і закликав покласти край найтривалішій війні Вашингтона.Рішення було ухвалене незважаючи на побоювання, що воно може дозволити талібам відновити владу в країні.Представник НАТО підкреслив, що безпека військ Альянсу «буде головним пріоритетом на кожному етапі шляху, і ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб уберегти наш персонал від шкоди».«Будь-які атаки талібів під час виведення військ зіткнуться з рішучою відповіддю. Ми плануємо завершити виведення протягом декількох місяців», – сказав чиновник НАТО, відмовившись повідомити подробиці про терміни.За словами Байдена, виведення військ США буде завершене до 11 вересня, двадцятої річниці терактів 9/11 в Америці, які призвели до військового втручання США в Афганістан.Міністерство оборони Німеччини заявило, що планує вивести з країни 1300 військовослужбовців до початку липня.Місія НАТО «Рішуча підтримка», яка значною мірою покладається на військову інфраструктуру Вашингтона, має персонал з 36 країн – як членів Альянсу, так і країн-партнерів.

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