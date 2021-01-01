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Кого шукають роботодавці: ТОП-5 найзатребуваніших спеціалістів

Кого шукають роботодавці: ТОП-5 найзатребуваніших спеціалістів
Протягом останніх місяців українські роботодавці найбільш активно шукають продавців-консультантів у супермаркети і на базари.

Зростання попиту на працівників базарів спостерігається щороку навесні. Торгівля овочами та фруктами набирає обертів, бізнесам потрібно більше робочих рук, повідомляє ресурс із працевлаштування Jooble.

У середньому по Україні продавцям на ринках пропонують зарплату 4-13 тис. грн, продавцям-консультантам у магазинах - 8-22 тис. грн.

Також зараз затребувані вантажники на зарплату 6-15 тис. грн.

Менеджерам із продажу, залежно від сфери діяльності роботодавця, платять 8-53 тис. грн. Наприклад, у ритейлі або на промисловості. Зарплати від 12-100 тис. грн. пропонують менеджерам із продажу нерухомості.

Затребувані охоронці. Вони заробляють від 8,5 до 20 тис. грн, залежно від графіка роботи, міста та масштабу підприємства.

Багато вакансій для водіїв таксі. Їм платять 10-35 тис. грн. Зарплата залежить від графіка роботи, міста.

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Теги: вакансії, робота
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