Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу

10 072 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 30 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників.Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.Також за минулу добу:госпіталізували – 3 117 осіб;летальних випадків – 307;одужало – 20 192 особи;здійснили тестувань за добу – 90 101 (зокрема методом ПЛР – 41 388, методом ІФА – 14 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 982).За добу одужала рекордна кількість інфікованих COVID-19. Попереднє найбільше значення було встановлено 28 квітня, тоді зафіксували 20 062 тих, хто одужав.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 2 069 537 осіб;одужало – 1 655 525 осіб;летальних випадків – 44 085;провели ПЛР-тестувань – 9 418 779.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), м Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.Вакцинація в Україні:73 376 людей щепили проти COVID-19 за добу 29 квітня 2021 року в Україні.702 440 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.Станом на 29 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 504 101 людина.Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:м. Київ – 868 випадків/ 8 362 щеплення;Вінницька область – 214 випадків/ 3 585 щеплень;Волинська область – 263 випадки/ 935 щеплень;Дніпропетровська область – 930 випадків/ 4 968 щеплень;Донецька область – 528 випадків/ 3 279 щеплень;Житомирська область – 299 випадків/ 2 461 щеплення;Закарпатська – 77 випадків/ 1 264 щеплення;Запорізька область – 620 випадків/ 1 709 щеплень;Івано-Франківська область – 121 випадок/ 887 щеплень;Київська область – 415 випадків/ 5 743 щеплення;Кіровоградська область – 168 випадків/ 2 101 щеплення;Луганська область – 236 випадків/ 709 щеплень;Львівська область – 568 випадків/ 3 041 щеплення;Миколаївська область – 313 випадків/ 2 804 щеплення;Одеська область – 531 випадок/ 2 677 щеплень;Полтавська область – 523 випадки/ 5 433 щеплення;Рівненська область – 403 випадки/ 1 495 щеплень;Сумська область – 331 випадок/ 3 402 щеплення;Тернопільська область – 276 випадків/ 1 358 щеплень;Харківська область – 1 059 випадків/ 6 015 щеплень;Херсонська область – 237 випадків/ 2 564 щеплення;Хмельницька область – 328 випадків/ 1 476 щеплень;Черкаська область – 366 випадків/ 3 872 щеплення;Чернівецька область – 124 випадки/ 747 щеплень;Чернігівська область – 274 випадки/ 2 489 щеплень.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.