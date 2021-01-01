Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за останню добу
Сьогодні, 08:51
10 072 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 30 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 391 дитина та 188 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 117 осіб;
летальних випадків – 307;
одужало – 20 192 особи;
здійснили тестувань за добу – 90 101 (зокрема методом ПЛР – 41 388, методом ІФА – 14 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 982).
За добу одужала рекордна кількість інфікованих COVID-19. Попереднє найбільше значення було встановлено 28 квітня, тоді зафіксували 20 062 тих, хто одужав.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 069 537 осіб;
одужало – 1 655 525 осіб;
летальних випадків – 44 085;
провели ПЛР-тестувань – 9 418 779.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), м Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.
Вакцинація в Україні:
73 376 людей щепили проти COVID-19 за добу 29 квітня 2021 року в Україні.
702 440 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.
Станом на 29 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 504 101 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 868 випадків/ 8 362 щеплення;
Вінницька область – 214 випадків/ 3 585 щеплень;
Волинська область – 263 випадки/ 935 щеплень;
Дніпропетровська область – 930 випадків/ 4 968 щеплень;
Донецька область – 528 випадків/ 3 279 щеплень;
Житомирська область – 299 випадків/ 2 461 щеплення;
Закарпатська – 77 випадків/ 1 264 щеплення;
Запорізька область – 620 випадків/ 1 709 щеплень;
Івано-Франківська область – 121 випадок/ 887 щеплень;
Київська область – 415 випадків/ 5 743 щеплення;
Кіровоградська область – 168 випадків/ 2 101 щеплення;
Луганська область – 236 випадків/ 709 щеплень;
Львівська область – 568 випадків/ 3 041 щеплення;
Миколаївська область – 313 випадків/ 2 804 щеплення;
Одеська область – 531 випадок/ 2 677 щеплень;
Полтавська область – 523 випадки/ 5 433 щеплення;
Рівненська область – 403 випадки/ 1 495 щеплень;
Сумська область – 331 випадок/ 3 402 щеплення;
Тернопільська область – 276 випадків/ 1 358 щеплень;
Харківська область – 1 059 випадків/ 6 015 щеплень;
Херсонська область – 237 випадків/ 2 564 щеплення;
Хмельницька область – 328 випадків/ 1 476 щеплень;
Черкаська область – 366 випадків/ 3 872 щеплення;
Чернівецька область – 124 випадки/ 747 щеплень;
Чернігівська область – 274 випадки/ 2 489 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 3 117 осіб;
летальних випадків – 307;
одужало – 20 192 особи;
здійснили тестувань за добу – 90 101 (зокрема методом ПЛР – 41 388, методом ІФА – 14 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 982).
За добу одужала рекордна кількість інфікованих COVID-19. Попереднє найбільше значення було встановлено 28 квітня, тоді зафіксували 20 062 тих, хто одужав.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 069 537 осіб;
одужало – 1 655 525 осіб;
летальних випадків – 44 085;
провели ПЛР-тестувань – 9 418 779.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1059), Дніпропетровській (930), м Київ (868), Запорізькій (620) та Львівській (568) областях.
Вакцинація в Україні:
73 376 людей щепили проти COVID-19 за добу 29 квітня 2021 року в Україні.
702 440 людей щепили від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 702 438 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 130 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.
Станом на 29 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 504 101 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 868 випадків/ 8 362 щеплення;
Вінницька область – 214 випадків/ 3 585 щеплень;
Волинська область – 263 випадки/ 935 щеплень;
Дніпропетровська область – 930 випадків/ 4 968 щеплень;
Донецька область – 528 випадків/ 3 279 щеплень;
Житомирська область – 299 випадків/ 2 461 щеплення;
Закарпатська – 77 випадків/ 1 264 щеплення;
Запорізька область – 620 випадків/ 1 709 щеплень;
Івано-Франківська область – 121 випадок/ 887 щеплень;
Київська область – 415 випадків/ 5 743 щеплення;
Кіровоградська область – 168 випадків/ 2 101 щеплення;
Луганська область – 236 випадків/ 709 щеплень;
Львівська область – 568 випадків/ 3 041 щеплення;
Миколаївська область – 313 випадків/ 2 804 щеплення;
Одеська область – 531 випадок/ 2 677 щеплень;
Полтавська область – 523 випадки/ 5 433 щеплення;
Рівненська область – 403 випадки/ 1 495 щеплень;
Сумська область – 331 випадок/ 3 402 щеплення;
Тернопільська область – 276 випадків/ 1 358 щеплень;
Харківська область – 1 059 випадків/ 6 015 щеплень;
Херсонська область – 237 випадків/ 2 564 щеплення;
Хмельницька область – 328 випадків/ 1 476 щеплень;
Черкаська область – 366 випадків/ 3 872 щеплення;
Чернівецька область – 124 випадки/ 747 щеплень;
Чернігівська область – 274 випадки/ 2 489 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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