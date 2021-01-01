Одужало понад 400 людей, а захворіло – 263: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Сьогодні, 09:21
За останню добу на Волині зареєстрували 263 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 8, медпрацівників — 13). Одужало за добу – 405 осіб, летальних випадків – 3.
Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 57 221 підтверджений випадок COVID-19, з них 2986 - у дітей та 3469 у медичних працівників. Одужало 48790 осіб, з них 2365 - дітей та 3080 медичних працівників. 994 випадки хвороби завершився летально, в тому числі померло 28 медиків, - інформує Волинський лабораторний центр.
Кількість активних хворих – 7434.
Розподіл випадків:
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 220 613 осіб. За минулу добу обстежили – 1349 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 62 та приватними лабораторіями – 63.
Методом ІФА на COVID-19 обстежено 159 206 осіб. За минулу добу обстежено — 256 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 230 та приватними лабораторіями – 17.
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 18 165 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 28 квітня 2021 року щепили 935 осіб.
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Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 57 221 підтверджений випадок COVID-19, з них 2986 - у дітей та 3469 у медичних працівників. Одужало 48790 осіб, з них 2365 - дітей та 3080 медичних працівників. 994 випадки хвороби завершився летально, в тому числі померло 28 медиків, - інформує Волинський лабораторний центр.
Кількість активних хворих – 7434.
Розподіл випадків:
Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 220 613 осіб. За минулу добу обстежили – 1349 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 62 та приватними лабораторіями – 63.
Методом ІФА на COVID-19 обстежено 159 206 осіб. За минулу добу обстежено — 256 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 230 та приватними лабораторіями – 17.
Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 18 165 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 28 квітня 2021 року щепили 935 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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