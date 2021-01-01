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Куди піти у Луцьку на великодніх вихідних 1–4 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Куди піти у Луцьку на великодніх вихідних 1–4 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Вже завтра розпочнуться великодні вихідні, які триватимуть 1-4 травня. Це означає, що можливості відпочити буде вдвічі більше. У Луцькій громаді запланували чимало цікавих заходів. Адже Великдень - це не тільки масові гуляння, обмін крашанками, гостини у родини та друзів, а ще й чудовий привід насолодитися культурними та розважальними подіями.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести цими великодніми вихідними.

Субота, 1 травня

Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть виставу «Вінні Пух і всі, всі, всі». Тривалість вистави: 55 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.

Замовити білети можна за номером (0332) 723 260 (каса).

Також у цей день розпочнеться міжнародний дебатний турнір «Lubart Open» 2021, який проходитиме 1-2 травня. Організаторами дебатного турніру є Волинський осередок ВМГО «Федерація дебатів України», Луцька міська рада та Волинська ДОУНБ імені Олени Пчілки. Цьогоріч у змаганні візьмуть участь 32 команди дебатерів із Великої Британії, Канади, Індії, Бангладешу, Італії, Польщі, Чехії, Китаю, Мексики, Кореї, Ізраїлю, Гаваїв.

«Формат дебатів – Британсько-Парламентський. Між собою конкурують 4 команди (по дві на кожній лінії) уряду або опозиції. На підготовку виділено лише 15 хвилин, після чого кожен з учасників матиме 7 хвилинну промову на раунді. Перемогу здобуває команда, яка була найпереконливішою в аргументації», - пишуть організатори.

Куди піти у Луцьку на великодніх вихідних 1–4 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


Неділя, 2 травня

Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Про що мріють зірки». Режисер-постановник - Дмитро Драпіковський. Тривалість вистави: 1 година 10 хвилин з антрактом. Вартість білету: 40 гривень. Для дітей від 4 років.

Квитки: (0332) 723-260 (каса).

О 19 годині MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить» вечірка «Великдень». Розважати гостей будуть Dj Strayder, Dj Slavniy, Dj Bolshoi та Dj Baks.

Резервація столиків: 07 37 37 60 60.

Куди піти у Луцьку на великодніх вихідних 1–4 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 12 годині у КЗ «Центр культури «Княгининок» запрошують на Великодню акцію «Писанкова толока».

О 21 годині у Будинку культури села Сьомаки відбудеться святкова дискотека «Писанка».

Понеділок, 3 травня

Об 11 годині у Центральному парку культури та відпочинку проходитимуть великодні гаївки.

О 14 годині у Прилуцькому будинку культури проведуть великодні забави.

З 14 до 21 години на Театральному майдані Луцька триватиме етнофестиваль «Великдень у Луцьку». У програмі: виступи творчих колективів Палацу культури міста, Центру культури Княгининок, Державного академічного Волинського народного хору.

Куди піти у Луцьку на великодніх вихідних 1–4 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ


О 15 годині у Теремнівському будиноку культури - святковий концерт «Великодні піснеспіви».

О 15 годині у клубі села Брище відбудеться Великодній концерт «Котилася писанка з гори на долину», конкурси та розваги.

О 16 годині білі дамби, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, проходитиме творчий проєкт «Грає духовий оркестр».

Вівторок, 4 травня

О 15 годині у Будинку культури мікрорайону Вересневе покажуть виставу «Родинний великодній кошик».

О 16 годині у бібліотеці-філії села Дачне проведуть народознавчу годину «В небі, в зоряній безодні тануть дзвони Великодні».

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Теги: Луцьк, куди піти на вихідних, заходи, концерт, варте уваги
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