Куди піти у Луцьку на великодніх вихідних 1–4 травня. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ

Вже завтра розпочнуться великодні вихідні, які триватимуть 1-4 травня. Це означає, що можливості відпочити буде вдвічі більше. У Луцькій громаді запланували чимало цікавих заходів. Адже Великдень - це не тільки масові гуляння, обмін крашанками, гостини у родини та друзів, а ще й чудовий привід насолодитися культурними та розважальними подіями.підготувало добірку подій, які допоможуть вам гарно провести цими великодніми вихідними.Об 11 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок покажуть. Тривалість вистави: 55 хвилин. Вартість квитка: 40 гривень. Для дітей від 3 років.Замовити білети можна за номером (0332) 723 260 (каса).Також у цей день розпочнеться, який проходитиме 1-2 травня. Організаторами дебатного турніру є Волинський осередок ВМГО «Федерація дебатів України», Луцька міська рада та Волинська ДОУНБ імені Олени Пчілки. Цьогоріч у змаганні візьмуть участь 32 команди дебатерів із Великої Британії, Канади, Індії, Бангладешу, Італії, Польщі, Чехії, Китаю, Мексики, Кореї, Ізраїлю, Гаваїв.«Формат дебатів – Британсько-Парламентський. Між собою конкурують 4 команди (по дві на кожній лінії) уряду або опозиції. На підготовку виділено лише 15 хвилин, після чого кожен з учасників матиме 7 хвилинну промову на раунді. Перемогу здобуває команда, яка була найпереконливішою в аргументації», - пишуть організатори.Об 11 та 14 годині у Волинському академічному обласному театрі ляльок відбудеться вистава «Про що мріють зірки». Режисер-постановник -. Тривалість вистави: 1 година 10 хвилин з антрактом. Вартість білету: 40 гривень. Для дітей від 4 років.Квитки: (0332) 723-260 (каса).О 19 годині MOJO Disco & Karaoke, що знаходиться на Ковельській, 16, «відгримить». Розважати гостей будутьтаРезервація столиків: 07 37 37 60 60.О 12 годині у КЗ «Центр культури «Княгининок» запрошують наО 21 годині у Будинку культури села Сьомаки відбудетьсяОб 11 годині у Центральному парку культури та відпочинку проходитимутьО 14 годині у Прилуцькому будинку культури проведуть великодні забави.З 14 до 21 години на Театральному майдані Луцька триватиме етнофестиваль «Великдень у Луцьку». У програмі: виступи творчих колективів Палацу культури міста, Центру культури Княгининок, Державного академічного Волинського народного хору.О 15 годині у Теремнівському будиноку культури - святковий концерт «Великодні піснеспіви».О 15 годині у клубі села Брище відбудетьсяО 16 годині білі дамби, що у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, проходитимеО 15 годині у Будинку культури мікрорайону Вересневе покажутьО 16 годині у бібліотеці-філії села Дачне проведуть