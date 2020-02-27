Дорогі овочі: в Україні тепличні огірки різко зросли в ціні
Сьогодні, 09:50
На українських ринках зафіксували рекордні ціни на тепличні огірки: овочі коштують найдорожче за останні п'ять років.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
На гуртових ринках ціна овоча в середньому 55 гривень за кілограм. Причина здорожчання - холодна погода. Через це овоч повільно дозріває. Крім того, на опалення теплиць треба витрачати більше.
Утім, імпортні огірки не відстають. Вони теж додали в ціні та коштують на оптових ринках близько 54 грн за кілограм. До слова, торік за кілограм огірків просили десять гривень. Це була рекордно низька ціна на овочі.
Як повідомлялося, в Україні розпочався сезон молодої картоплі. Вона з'явилася і на полицях супермаркетів, і на ятках на ринках. Імпортна картопля у супермаркетах коштує у середньому близько 20 гривень. Натомість овоч, вирощений в Україні, значно дорожчий.
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Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
На гуртових ринках ціна овоча в середньому 55 гривень за кілограм. Причина здорожчання - холодна погода. Через це овоч повільно дозріває. Крім того, на опалення теплиць треба витрачати більше.
Утім, імпортні огірки не відстають. Вони теж додали в ціні та коштують на оптових ринках близько 54 грн за кілограм. До слова, торік за кілограм огірків просили десять гривень. Це була рекордно низька ціна на овочі.
Як повідомлялося, в Україні розпочався сезон молодої картоплі. Вона з'явилася і на полицях супермаркетів, і на ятках на ринках. Імпортна картопля у супермаркетах коштує у середньому близько 20 гривень. Натомість овоч, вирощений в Україні, значно дорожчий.
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Коментарі 1
Свято на носі :) А потім самі нехай жують ту хімію!!!
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