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У Луцьку на Ковельській легковик збив жінку на переході

У Луцьку на Ковельській легковик збив жінку на переході
Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 квітня на вулиці Ковельській в Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Так, близько 17 години водійка автомобіля Mazda збила жінку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу.

На місці автопригоди працювали медики та слідчо-оперативна група. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Деталі – згодом.

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Теги: аварія, Луцьк, перехід
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