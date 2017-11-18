У Луцьку на Ковельській легковик збив жінку на переході
Сьогодні, 09:46
Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 квітня на вулиці Ковельській в Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 17 години водійка автомобіля Mazda збила жінку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу.
На місці автопригоди працювали медики та слідчо-оперативна група. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Так, близько 17 години водійка автомобіля Mazda збила жінку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу.
На місці автопригоди працювали медики та слідчо-оперативна група. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Деталі – згодом.
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