У Луцьку на Ковельській легковик збив жінку на переході





Про це Інформаційному агентству



Так, близько 17 години водійка автомобіля Mazda збила жінку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу.



На місці автопригоди працювали медики та слідчо-оперативна група. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася 29 квітня на вулиці Ковельській в Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Так, близько 17 години водійка автомобіля Mazda збила жінку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переходу.На місці автопригоди працювали медики та слідчо-оперативна група. Жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.Деталі – згодом.

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