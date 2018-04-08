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Великдень близько: відомі волиняни хизуються своїми пасками у соцмережах. ФОТО

Великдень близько: відомі волиняни хизуються своїми пасками у соцмережах. ФОТО
Християни східного обряду з нетерпінням чекають Воскресіння Христового, яке цього року відзначатимуть вже в неділю, 2 травня. Це одне з найбільш сімейних, теплих, наповнених традиціями та обрядами свято, і одна з них - випікання святкових пасок.

У християнстві паска символізує незриму присутність Ісуса. Церковний хліб циліндричної форми, який випікають в церкві в переддень Великодня, називається артос ("квасний хліб"). Випікання домашньої паски - це продовження цієї церковної традиції.

Інформаційне агентство ВолиньPost зібрало світлини пасхального хліба, який напекли напередодні Великодня відомі волиняни.

Ексголова Рожищенської РДА Сергій Шкода


Письменниця Ореста Осійчук


Луцька блогерка Ірина Лиса


Пульмівський священник Олександр Черевко


Ведуча Олена Чернуха


Депутатка Луцької міської ради Алла Жупанюк


Співачка, заслужена артистка України Алла Опейда
Великдень близько: відомі волиняни хизуються своїми пасками у соцмережах. ФОТО


Священник з Нововолинська Віктор Мартиненко


Луцька стилістка-візажистка Аліна Голас
Великдень близько: відомі волиняни хизуються своїми пасками у соцмережах. ФОТО


Підприємець Павло Цапюк



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Теги: паска, Великдень, традиції, свято
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