Великдень близько: відомі волиняни хизуються своїми пасками у соцмережах. ФОТО

Християни східного обряду з нетерпінням чекають Воскресіння Христового, яке цього року відзначатимуть вже в неділю, 2 травня. Це одне з найбільш сімейних, теплих, наповнених традиціями та обрядами свято, і одна з них - випікання святкових пасок.У християнстві паска символізує незриму присутність Ісуса. Церковний хліб циліндричної форми, який випікають в церкві в переддень Великодня, називається артос ("квасний хліб"). Випікання домашньої паски - це продовження цієї церковної традиції.зібрало світлини пасхального хліба, який напекли напередодні Великодня відомі волиняни.